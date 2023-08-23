Вокруг Тищенко разгорелся скандал из-за "крышевания" колл-центров: нардеп объяснил подозрительные аудиозаписи

В сети появились записи, на которых человек с голосом, похожим голос на скандального нардепа Николая Тищенко, обсуждает закрытие кол-центров. При этом мужчина готов "не трогать" некоторый незаконный бизнес и даже способствовать его процветанию. Сам Тищенко уже заявил, что все записи – фейк. Интересно, что депутат позиционирует себя как убежденного борца с мошенниками из колл-центров.

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Более того, он уверен: это не последние аудиофейки с "его голосом". "Анонсирую очень много записей с голосом очень похожим на мой. Все они – фейк, сделанный с использованием нейросети. Таких переговоров никогда не было... Когда я говорил, что в этих офисах огромные ботофермы, не все верили. А сейчас мы наглядно видим, как такие колл-центры регулируют множество телеграмм-каналов", – заявил Тищенко.

О чем идет речь на "пленках Тищенко"?

Анонимные Telegram-каналы сообщат, что на записях якобы зафиксирован разговор Тищенко с его помощником. Обсуждение касается группы из "300-400 человек" (упоминается в разговоре), которая "будет громить" офисы колл-центров. Однако при этом собеседники опасаются "накрыть" некоторые конкретные колл-центры.

"Надо по-тонкому... Мне нужно понимать, кто старший. Если зайдет, то построим для этого целый батальон... Людей 300-400 есть. Надо будет финансировать. Ну ты понял?" – говорит "Тищенко".

При этом упоминается, что колл-центры, которые нельзя трогать, принадлежат определенному человеку (его личность не раскрывается). На записях "Тищенко" передает послание этому человеку: составить список конкурентов и добавить в него "2-3 своих конторы" (вероятно, для конспирации).

"Все колл-центры, куда мы заходим, мы с ним – партнеры пополам. Мне нужна медийная поддержка... И я прошу какой-то дружеский посыл от него, мне нужно технику подкупить", – говорит "Тищенко" на одной из записей.

При этом "Тищенко" утверждает, что в сделке ему важно только то, чтобы его "не подставили" и заплатили. Также обсуждается, как можно поспособствовать процветанию "нужных колл-центров" и с кем познакомить их "хозяев". Также в записях упоминается, что Тищенко якобы сам подкладывал печати и документы в офис одного из разоблаченных им колл-центров.

"Офисы" и "кол-центры" атакуют украинцев

Мошеннические кол-центры переехали из мест лишения свободы в комфортные офисы в бизнес-центрах. Теперь украинцам звонят молодые и образованные "офисные" работники, которые умело убеждают своих собеседников: их счет в опасности и нужно срочно подтвердить свою личность, передав банковские данные.

Только в июне, по оценкам Монобанка, количество случаев мошенничества (без учета воровства карт и случаев мошенничества с непредоставлением товаров и услуг) выросло на 26,6%. Клиенты банка потеряли 18,3 млн грн, и абсолютное большинство случаев (7,7 млн грн) – социальная инженерия. То есть это случаи, когда украинцам звонят, представляются службой безопасности банка, сотрудниками НБУ и т. д. и вынуждают раскрыть банковские данные или даже самостоятельно перевести деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали аудиозапись, на которой якобы народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский рассказывает о своих планах "взять под контроль" Минэкологии. Собеседником Негулевского якобы является другой скандальный "слуга народа" Николай Тищенко.

При этом ранее Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после очередной необоснованной "командировки" в тропический Таиланд, пока вся Украина находится в состоянии войны. После скандала с Таиландом Тищенко обвинил журналистов во лжи. Кроме того, он заявил, что представители СМИ, написавшие о его поездке, работают на Россию.

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