'До конца жизни хватит': в сети всплыл разговор якобы Тищенко с Негулевским, который захотел заработать на Минэкологии. Аудио

В сети опубликовали аудиозапись, на которой якобы народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Негулевский рассказывает о своих планах "взять под контроль" Минэкологии. После этого он планирует "тихонько отойти в лес".

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Запись появилась в сети в воскресенье, 12 марта. Собеседником Негулевского якобы является другой скандальный "слуга народа" Николай Тищенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина с голосом, похожим на Негулевского, говорит, что "захватить" ведомство якобы можно за три месяца. Заработав на Минэкологии, он хочет отправиться в Азию, где его "никто не найдет".

Также он уточняет, что хочет украсть "еще сотню", и надеется, что ему должно хватить 200 миллионов долларов до конца жизни.

"Мы можем забрать себе полностью министерство под контроль какое-то, допустим. Сейчас временные следственные комиссии проверяют год, а может и два года, все, что связано с экологией – добычи, нефть, газ, лес, любую трубу на любом предприятии. Ну все полностью. Можем по ходу и забрать это министерство. Тут хватит три месяца. И можно тихонечко уходить в лес нах*й отсюда. Еще сотню какую-то *бануть нах*й. Я думаю, мне 200 (млн дол. – Ред.) до конца жизни хватит. И поехать в неизведанную мной Азию и х*й кто найдет меня", – говорит мужчина.

Как известно, летом 2022 года Негулевский неудачно попиарился на военном мобильном госпитале в Николаевской области. На своей странице в Facebook он точно сообщил, где расположен мобильный госпиталь. Через несколько дней российские войска разрушили его крылатыми ракетами.

3 июня нардеп похвастался, что с помощью Нидерландов ему удалось открыть полевой госпиталь на базе Баштанской районной больницы. А уже в ночь с 6 на 7 июня армия РФ выпустила три ракеты по стадиону, где размещался госпиталь, и еще одну по районной администрации.

А в 2021 году Негулевский "прославился" тем, что нецензурно выругался с трибуны Верховной Рады. Вероятно, Негулевский забыл, что микрофон включен, и став перед ним, сказал "Бл*дь, йо**ная", после чего начал выступление с обращения "Уважаемые коллеги...".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандального нардепа Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после очередной необоснованной "командировки" в тропический Таиланд, пока вся Украина находится в состоянии войны.

После скандала с Таиландом Тищенко обвинил журналистов во лжи. Кроме того, он заявил, что представители СМИ, написавшие о его поездке, работают на Россию.

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