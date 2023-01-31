Тищенко после скандала с Таиландом обвинил журналистов во лжи и работе на Россию

Эпатажный нардеп, исключенный из фракции "Слуга народа", Николай Тищенко после скандала с Таиландом обвинил журналистов во лжи. Кроме того, он заявил, что представители СМИ, которые написали о его поездке, работают на Россию.

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Об этом Тищенко написал на своей странице в Facebook. Он считает, что журналисты "облажались".

"Ну что ж, уважаемое журналистское господство. Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше" и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном – что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и тайскими партнерами, с которыми я 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями вы взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", – начал Тищенко.

Он заявил, что во Вьетнаме и Тайланде доминирует российская повестка, есть очень большое количество российских экспатов, засилье российского туризма, превосходство российских инвестиций и действует пропаганда РФ.

"Все это не дает понять некоторым азиатским странам, что Россия ведет настоящую полномасштабную войну против Украины. Здесь война, чтобы вы осознавали, воспринимается как гражданская. "Междусобица" так здесь ее называют. Поэтому, учитывая весомое российское влияние в регионе, вы понимаете, что любые контакты сегодня с украинской стороной "нежелательны". Задача для всех народных депутатов от Офиса Президента на 2023 год — в том числе развивать эти контакты. Все вышеперечисленные факты российского влияния в Азии, во-первых, оказывают давление на проживающих здесь украинских граждан. Во-вторых, блокируют дружеские и деловые отношения , а особенно любую военную или гуманитарную помощь Украине, в которой мы сейчас так нуждаемся", – добавил он.

По словам нардепа, руководство Вьетнама и Королевства Тайланд только согласились на эти переговоры, а журналисты "обрубали" их любое желание о сотрудничестве.

"Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями вы позорите не Николая Тищенко, а свое государство. Так что независимые СМИ, довольны? Именно вы ответственны за последствия этого искусственно созданного вами скандала. Вы дискредитируете наше государство перед азиатскими партнерами. Например, один из телеграмм-каналов-мусорников из КГГА считает допустимым осквернить портрет Королевской семьи. В это же время по закону Королевства Тайланд любое оскорбление членов королевской семьи карается лишением свободы или даже смерть", – заявил Тищенко.

Также он написал, что фото с тайскими партнерами было предоставлено ним в закрытом отчете в закрытом чате фракции, где есть только главы и заместители.

"Но уже через несколько минут было слито в телеграмм-каналы. Что вообще нарушение государственной тайны, ведь эти встречи протокольные и закрытые. Прошу Службу безопасности Украины и Офис Президента Украины обратить внимание на этот вопрос. И эта крыса остается в том же чате", – отметил Тищенко.

Кроме этого, он упомянул в посте украинского журналиста, руководителя отдела расследований издания "Украинская правда" Михаила Ткача и само СМИ.

"Господин Mykhailo Tkach показал "украинское отношение" к руководству Тайланда еще лучше – просто под их фото сделал сообщение "дуриан". Он тоже невежда и не знает, что закон запрещает даже любой негативный контекст публиковать с изображением королевской семьи или приближенных к ним. "Украинская правда" даже опубликовала сообщение с мемами. Это же круто, трафик на сайт собрали? Это ваш моральный уровень, госпожа Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva? Вот такое впечатление вы создали об украинской журналистике. Позор, господин Ткач, это когда журналист, в погоне за хейтом и грязью, перестает быть объективным, не проверяет инфу, в конце концов перестает быть журналистом, а становится жалким хайпожером. Очень грустно, Михаил, но сегодня – это о Вас", – заявил Тищенко.

Он подчеркнул, что "ни в одном СМИ нет никаких доказательств его "так называемого отдыха".

"Вообще. Не позорите свои издания, не позорите себя. Пожалуйста, прочитав всю грязь, которую вы вылили на представителя украинской власти в Азии, любые дальнейшие переговоры под вопросом, потому что азиатские партнеры в шоке — как первый официальный визит еще со времен Кучмы, наши же СМИ подали как фарс", – добавил депутат.

Еще он упомянул об украинском журналисте Дмитрии Гордоне.

"А Дмитрий Гордон, даже стыдно говорить… просто взял мое фото с отдыха за (внимание!) 2016 год! Уровень журналистской работы наглядно", – заявил Тищенко.

В конце он в очередной раз подчеркнул, что находится в командировке по приказу руководства, имеет все соответствующие разрешения и подписанный документ от председателя Верховной Рады.

"Встречи того уровня, которые я провел – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно. Границу я пересек 10.01, то есть задолго до решения СНБО. Отчет о работе будет у Президента и главы МИД. Я уполномочен только на проведение этих переговоров, но распространять их результаты у меня полномочий нет. В том числе из-за интереса к этой информации со стороны российских СМИ. О партии, фракции и David Braun – впоследствии", – отметил Тищенко.

Он сообщил, что продолжит делать то, для чего туда приехал и будет выполнять приказы Верховного Главнокомандующего и интересы нашей страны.

А еще журналистов, не присоединившихся к этому, по словам нардепа, "перфомансу д*рьма", лично пригласил на эксклюзивное интервью и заявил, что очень уважает их за это.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в первые часы после своего исключения из партии Тищенко раскритиковал коллег за такое решение. Он утверждал, что работал в Таиланде 24/7, помогая украинской диаспоре, находящейся в Королевстве.

Также OBOZREVATEL писал о том, как происходила поездка Тищенко в Таиланд. Детальнее – в нашем материале.

Кроме того, OBOZREVATEL собрал все инциденты с участием народного избранника, который еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ сбежал на Закарпатье. 27 февраля его заметили в одном из местных кафе.

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