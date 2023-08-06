"Офисы" и "колл-центры" атакуют украинцев, количество жертв взлетела: как не потерять деньги с банковских карт

В Украине взлетело количество банковских мошенничеств. В одном из популярных банков только за один месяц сумма убытка выросла почти на 27%. Т.н. "офисы" за день обзванивают тысячи украинцев и выманивают миллионы. О том, как работают схемы обмана и что делать, чтобы не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

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В Украине количество случаев мошенничества только растет

Мошеннические колл-центры переехали из мест лишения свободы в комфортные офисы в бизнес-центрах. Украинцам звонят молодые и образованные "офисные" работники, которые умело убеждают своих собеседников: их счет в опасности и нужно срочно подтвердить свою личность, передав банковские данные. "Наш шеф часто говорит: "вижу возле бизнес-центра молодых людей и всегда думаю, может этот сотрудники того самого "офиса" и они по-соседству с нами и работают", – рассказывает сотрудник одного из крупных банков, офис которого находится в Gulliver.

Работы в мошеннических колл-центрах (офисах) пытаются романтизировать. Они якобы звонят только россиянам и выманивают деньги у представителей страны-агрессора. А недавно российские СМИ начали массово распространять информацию, что из украинских "колл-центров" по телефону не только выманивают деньги, но и вынуждают россиян поджегать военкоматы.

Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА, рассказывает: "Офисы" обманывают и самих сотрудников. Сначала молодых людей убеждают, что они будут звонить только россиянам и выманивать деньги у врага. А после подключают и украинские телефонные базы. В результате обзванивать приходится не только клиентов Сбербанка России, но и украинского ПриватБанка (как и других банков).

"Против сотрудников используют такой же обман, как и после используют против жертв сами сотрудники. Их убеждают, что это почти что законно, что будут только россиянам звонить. Но в итоге эти "офисы" как работали и против украинцев, так и работают", – говорит Данильченко.

Только в июне по оценкам Монобанку количество случаев мошенничества (без учета воровства карт и случаев мошенничества с непредоставления товаров и услуг) выросло на 26,6%. Клиенты банка потеряли 18,3 млн грн, и абсолютное большинство случаев (7,7 млн грн) – социальная инженерия. То есть случаи, когда украинцам звонят, предоставляют службой безопасностью банка, сотрудниками НБУ и т.д. и вынуждают раскрыть банковские данные или даже самостоятельно перевести деньги.

В июне, как говорит Данильченко, разоблачили несколько "офисов" (колл-центров), которые выманивали деньги у украинцев. При этом мошеннические организации пытаются создать впечатление, что борьба с ними – в интересах России. Мол, хотя украинцы и теряют ежемесячно десятки (а может и сотни) миллионов гривен из-за колл-центров, они работают и против россиян, выманивания у них деньги.

"Мне позвонили и сначала автоответчик сказал, что это служба безопасности Национального банка и если хочу продолжать разговор, нужно нажать единицу либо оставаться на линии. Затем девушка очень приятным тоном сказала, что если я хочу продолжать пользоваться своей картой Ощадбанка, то должен пройти проверку, иначе карту заблокируют. Но я свою карту Ощадбанка закрыл еще в прошлом году, когда сказал об этом, она молча повесила трубку", – расссказывает украинец Евгений. После он проверил номер, с которого ему звонили, в GetContact (сервис, который позволяет увидеть, как номер подписан у других пользователей).

Номер подписали как мошеннический. И судя по количеству оставленных тегов и публикаций, мошенники успели обзвонить большое количество украинцев. В среднем один офис может совершать за месяц десятки тысяч звонков. В одном офисе работают до 60 человек. Все они проходят обучение, а с каждым месяцем уровень их подготовки растет.

"Деньги крадут даже у украинских военных"

Алеся Данильченко рассказывает: как банки не пытаются совершенствовать систему противодействия мошенничеству, несмотря на все информационные кампании, украинцы продолжают добровольно разглашать свои банковские данные. "Звонят и военным. Они слышат о том, что их банковский счет в опасности, нет возможности все тщательно обдумать, проверить. Что-то слышат, какую-то информацию не слышат", – говорит эксперт.

В колл-центрах используют несколько схем обмана. Все они построены по одному принципу: нужно убедить клиента, что его счет в опасности, не дать возможности сориентироваться, с кем-либо посоветоваться и очень быстро заставить "спасти" свои деньги, передав личные данные мошенникам.

"Мой единственный совет для всех – если вам звонят из банка, кладите трубку и сами перезванивайте в банк на тот номер, который указан на сайте банка, в мобильном приложении либо на банковской карте", – советует Данильченко. Жертвами мошенников становятся не только украинцы и дело не только в отсутствии финансовой грамотности. Миллионы человек по всему миру ежедневно соглашаются добровольно назвать свои банковские данные.

Единственный способ защитить себя – игнорировать звонки от "сотрудников банков", а если вы подозреваете, что ваш счет действительно в опасности, самостоятельно обратиться в финансовое учреждение.