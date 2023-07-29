"Этих данных не покажет ни один банк": в Монобанке рассказали, сколько теряют клиенты из-за мошенников и какие схемы самые популярные 

Из-за действий мошенников только клиенты Монобанка ежемесячно теряют до 25,9 млн грн. Несмотря на систему защиты банка и информацию о мошеннических действия, тысячи украинцев самостоятельно передают информацию о своей банковской карте мошенникам.

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Об этом основатель Монобанка Олег Гороховский написал в своем блоге в Telegram. "Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк.И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше", – написал он.

Клиенты Монобанка ежемесячно из-за мошенничества теряют 25,9 млн - 18,8 млн грн. Чаще всего мошенники используют социнжиниринг (то есть под любым предлогом уговаривают передать данные банковской карты). На втором месте по популярности – псевдо-брокеры и биржа. Из-за фишинга (воровство данных с помощью специальных сайтов и форм) клиенты теряют от 1,7 млн до 3,4 млн грн в месяц. Наименее популярный способ обмана – перевыпуск СИМ-карты мошенниками и выманивание – от 34 тыс. до 222,3 тыс. грн потерь в месяц.

"Не буду больше призывать к благоразумию, потому что делал это уже пять раз. Просто скажу – для тех, кто читает мой блог, вакцинация не нужна и пин-коды, вы никому не передаете. Но это не точно", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи мошенничества по теме денежной помощи. В популярных мессенджерах и соцсетях аферисты предлагают украинцам "получить выплаты" якобы от ВПП ООН и других международных организаций, а затем очищают карты жертв.

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