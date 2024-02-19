Военным в Украине готовят новое меню за 139 грн в день: чего ждать от измененных правил питания

В Украине с июня 2024 года планируют обновить меню для военнослужащих. Государственный оператор тыла (ДОТ) Министерства обороны надеется закупить на аукционах на Prozorro продукты питания так, чтобы сбалансированный дневной рацион одного военнослужащего обходился в 139,38 грн. Однако с новым меню могут возникнуть проблемы, если его правильно не адаптировать под разные потребности и виды войск.

Предполагается, что новые меню будут запускаться через систему, разрабатываемую на основе анализа потребностей воинских частей. Как объяснил OBOZ.UA член Антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея, это означает, что в каждой воинской части появится ответственный за формирование меню, согласно разработанным рекомендациям. И все закупки продуктов для военных будут осуществляться уже исходя из готового меню.

"Каждый ответственный за это в воинской части будет формировать меню, уже имея определенную раскладку... В соответствии с меню идет заказ продукции. Расчет на 139 грн выходит из того, что меню должно подпадать под суточную норму продовольствия и должно не выходить за этот предел", – рассказал специалист.

Таким образом, меню должно отвечать как нормам по калорийности, так и требованиям к цене. При этом подробности рекомендаций по формированию меню пока не известны. Однако в них обязательно должны быть учтены особенности разных воинских частей, отметил специалист.

"Я вижу в этом определенный плюс, но оно не должно быть обязательным для всех. Потому что для каждого вида войск у них есть свои требования по калорийности, и меню должно формироваться с учетом того, какие должны быть калории, где военные находятся, каково их место дислокации. Есть целый ряд фактов. Поэтому надо понимать, как оно будет построено", – предупредил Кривошея.

Он также напомнил, что существуют части, где военнослужащие только один раз принимают пищу централизованно. И это также нужно будет учесть при формировании меню для этих частей.

"Это наверняка не столько касается ДОТ, а сколько вообще политики питания. Нужно обеспечивать питание учитывая, насколько солдат или военнослужащий в действительности питается по этому адресу. Потому что есть солдаты, которые питаются, например, только в обед, или которые только завтракают и обедают, а ужинают где-то в других местах. То есть это тоже нужно учитывать и подвязать под меню, это спорный вопрос", – объяснил эксперт.

Плюсом новой системы может стать возможность планирования, считает Кривошея. Так, в теории, воинские части, видя двухнедельный или месячный интервал, смогут легче делать заказы по продуктам питания.

"Это дает нам нормальную возможность планирования. Но есть проблема в том, что сегодня военный здесь, а завтра он может уехать по оперативной задаче и будет прикреплен к другой части. В таких моментах меню не получится использовать, потому что ты заказал на 1000 солдат, а у тебя уже завтра осталось 500. Это рабочий момент. Я не сказал бы, что он проблемный, но он требует детального изучения", – добавил сепциалист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны также ввело предельные цены на продукты на продукты для военных. Также начата кардинальная реформа закупок, новая система предусматривает двухуровневый механизм.

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