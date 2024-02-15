Яиц по 17 грн больше не будет: Минобороны ввело предельные цены на продукты для ВСУ

Министерство обороны Украины ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным. Так, если раньше поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 грн/кг, то один из тендеров Минобороны в декабре 2023 года указал предельную цену 10,35 грн.

Похожая ситуация с капустой (28 и 14,54 грн соответственно) и луком (39 и 22,86 грн соответственно). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также начата кардинальная реформа закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм – Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство "Государственный оператор тыла".

Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло привести к конфликту интересов. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски.

Государственный оператор уже анонсировал в Prozorro первые тендеры по новой системе закупок. Она стартует со II квартала.

"До мая 2023 г. поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям. Для этого они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты. Это позволяло выиграть тендер.

А после победы компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены массовых групп товаров, таких как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и т.д. И снижали цены на неходовые товары. Такие, как клубника, голубика. Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора постоянной. Именно по такой схеме появились печально известные "яйца по 17 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в закупках продовольствия Министерством обороны Украины была найдена коррупционная схема, действовавшая в 2022-2023 годах. Она позволяла существенно завышать цены на определенные категории товаров.