Владелец Varus хочет купить 250 магазинов: какая торговая сеть может исчезнуть

На рынке украинского продуктового ритейла могут произойти существенные изменения, поскольку компания-оператор супермаркетов Varus планирует выкупить сеть магазинов "Коло". Впрочем, детали возможной сделки пока не разглашаются.

Видео дня

Об этом стало известно из сообщения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). 16 июля регулятор рынков должен рассмотреть соответствующее заявление о предоставлении разрешения на концентрацию и принять решение относительно поглощения.

Детали предстоящей сделки

Речь идет о заявлении ООО "Омега", являющегося оператором сети Varus, о приобретении контроля над ООО "Аритейл", которое управляет сетью "Коло", поданном в АМКУ 4 июня. Официальное решение по сделке может быть принято на заседании 16 июля.

Что известно о Varus

Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре.

открылся в 2003 году в Днепре. На сегодняшний день сеть насчитывает 115 супермаркетов в разных городах Украины , а также DarkStore в Киеве .

, а также . Компания развивает различные форматы бизнеса: классические супермаркеты, магазины быстрого обслуживания To Go и онлайн-магазин.

Данные о сети "Коло"

Первую торговую точку сети открыли в мае 2017 года.

В настоящее время сеть формата "магазин рядом с домом" насчитывает более 250 объектов в Киеве, Киевской области и Одессе.

Рыночные показатели

Согласно данным YouControl, выручка обеих компаний в 2025 году заметно выросла. А именно:

в ООО "Омега" — до 24,1 млрд грн (на 20%);

у ООО "Аритейл" — до почти 3,3 млрд грн (на 23%).

"Фора" тоже расширяется

Впрочем, пока это изменение на украинском рынке ритейла ещё только обсуждается в АМКУ, совладелец Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", через инвестиционный фонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорий", в которую входят около 180 магазинов. Антимонопольный комитет выдал необходимое разрешение еще в конце марта 2026 года.

Магазины "Бадьорий" перейдут под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в её формат магазинов "рядом с домом". На первом этапе для клиентов почти ничего не изменится: магазины продолжат работу в привычном формате, с тем же персоналом и ассортиментом. Дальнейшая интеграция будет происходить постепенно — магазины могут менять стандарты обслуживания, логистику, ассортимент и частично бренд в соответствии с единой системой "Форы".

Также OBOZ.UA сообщал о закрытии сетей супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал", которые работали во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской и ряде других областей Украины. Это объясняется изменением бизнес-стратегии и желанием владельца сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!