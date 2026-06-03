Совладелец "Сильпо" купил 180 магазинов: они перейдут под управление сети "Фора"

Совладелец Fozzy Group, которая владеет сетью "Сильпо", через инвестфонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорий". В результате около 180 магазинов "Бадьорий" переходят под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в ее формат магазинов "у дома" без резких изменений для покупателей на старте.

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Об этом пишет Ассоциация ритейлеров Украины. Именно "Бенефит" получил разрешение от Антимонопольного комитета Украины еще в конце марта 2026 года.

Фонд "Бенефит" связан с совладельцем Fozzy Group Владимиром Костельманом, который владеет долей в инвестструктуре. Через эту модель и была реализована сделка по приобретению компании "Недлес", которая развивает бренд "Бадьорий".

Юридически компания "Недлес" работает с 2001 года и по состоянию на 2025 год имела сотни работников и стабильно растущую выручку. Владельцами бизнеса до сделки оставались украинские предприниматели, которые развивали сеть в сегменте небольших магазинов у дома.

"Бадьорий" – это сеть магазинов формата "у дома", которая работает преимущественно в Киеве и Киевской области. На момент сделки она объединяла около 180 торговых точек и имела штат в сотни сотрудников.

На первом этапе для клиентов почти ничего не изменится. Магазины "Бадьорий" продолжат работу в привычном формате, с тем же персоналом и ассортиментом. Дальнейшая интеграция будет происходить постепенно – магазины могут менять стандарты обслуживания, логистику, ассортимент и частично бренд под единую систему "Форы".

Отмечается, что расширение связано со стратегией развития convenience-ритейла – небольших магазинов быстрых покупок рядом с домом. Именно этот сегмент считается одним из самых динамичных в мире. Руководство Фора отмечает, что потребители все чаще отказываются от крупных супермаркетов в пользу быстрых ежедневных покупок у дома – ради удобства, скорости и доступности.

До соглашения "Фора" уже имела около 398 магазинов по Украине. Добавление "Бадьорого" существенно усиливает ее позиции в столичном регионе и увеличивает плотность покрытия именно в формате "у дома". Fozzy Group в целом остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в ритейле.

Параллельно с расширением сети "Бодрый" Фора, компании группы Fozzy Group уже перешли к практической реализации еще одной крупной сделки на рынке ритейла. Речь идет о получении контроля над частью активов львовской группы "Евротек", которая владеет сетями "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Соответствующие заявки уже поданы и рассматриваются АКМУ. По имеющейся информации, речь идет не только о переговорах, а о фактическом этапе структуризации сделки, через ООО "Сильпо-Фуд" планируется получить контроль над объектами недвижимости, торговым оборудованием и инфраструктурой магазинов.

Если регулятор согласует сделку, магазины могут быть постепенно переформатированы или интегрированы в сеть Сильпо, что фактически будет означать их переход под управление Fozzy Group.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компании "Киевстар" и Uklon официально закрыли сделку, согласно которой мобильный оператор приобрел 97% акций бизнеса по заказу авто онлайн. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов. При этом после покупки "Киевстар" и Uklon остаются отдельными бизнесами.

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