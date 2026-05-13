В Украине закрываются сразу четыре сети супермаркетов: какие именно и почему приняли такое решение

Сети супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал", которые работали во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской и ряде других областей Украины, официально подтвердили закрытие всех магазинов до 31 мая 2026 года. В компании объяснили решение сменой бизнес-стратегии и желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах, хотя последние пять лет бизнес оставался убыточным.

Об этом сообщил Украинский совет торговых центров со ссылкой на местные СМИ. В компании заявили, что речь идет о плановом завершении розничного направления, а не о кризисе или вынужденном сворачивании деятельности.

По официальной позиции, владельцы приняли это решение после глубокого анализа рынка и учитывая желание сосредоточиться на новых девелоперских проектах и социальных инициативах. Владелец сетей Михаил Весельский заверил, что компания остается в стабильном финансовом состоянии и имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед:

работниками;

поставщиками;

партнерами.

Все супермаркеты сетей продолжат работу до 31 мая 2026 года, после чего официально прекратят деятельность. Для покупателей это означает, что еще несколько недель магазины будут работать в обычном режиме.

В компании заявили, что уже позаботились о передаче своих локаций другим крупным операторам рынка. По предварительной информации, на части площадей могут появиться супермаркеты – "NOVUS" и "Сильпо". Официальных подтверждений от этих ритейлеров пока нет, однако в компании отмечают, что это позволит:

сохранить привычный сервис для покупателей;

обеспечить части работников дальнейшее трудоустройство.

Сеть "Арсен" основали в начале 2000-х годов во Львове. Ее владельцем является компания ООО "Альянс Маркет", которая также развивала бренды "Фреш", "Союз" и "Квартал" в разных регионах страны. "Арсен" наиболее активно работал в:

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Ровенской области.

Только во Львове сейчас работает несколько магазинов сети. Сеть "Союз" имеет еще более длинную историю, она появилась примерно 30 лет назад в Чернигове, а впоследствии расширилась на другие города, в частности Киев, Житомир, Прилуки, Славутич и Белую Церковь.

По данным YouControl, доходы компании в 2025 году составляли около 3 миллиардов гривен. В то же время бизнес оставался убыточным уже пять лет подряд. В прошлом году чистый убыток компании достиг 73 миллионов гривен, что стало самым большим отрицательным финансовым результатом за последние годы.

Хотя официально причиной закрытия называют стратегическую смену курса, финансовые трудности также могли повлиять на это решение.

