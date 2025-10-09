В Украине разрешили бронировать мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК: принят важный законопроект

Критическим оборонным предприятиям в Украине разрешили бронировать от мобилизации даже военнообязанных с ненадлежащим образом оформленными учетными документами, а также тех, кто не стоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таких работников смогут забронировать на 45 дней.

Это предусматривает законопроект №13335, принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом 9 октября голосами 272 народных депутатов. Его инициаторами выступили нардепы-"слуги" во главе с Давидом Арахамией.

Основные положения законопроекта

Принятый документ предусматривает внесение поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А именно, бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций со статусом критичности в сфере оборонно-промышленного комплекса, если они:

не имеют или у них оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ ,

, не состоят на воинском учете ;

воинском ; не уточнили персональные данные , указанные в п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона 3633-IX;

, указанные в п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона 3633-IX; находятся в розыске (кроме случаев нарушения ст. 336 и 337 Уголовного кодекса – речь идет о розыске ТЦК, а не об уголовном).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Кроме того, один работник не может получать его чаще, чем один раз за один календарный год.

В дополнение работодателям разрешили увольнять работников, которые не привели свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства в течение испытательного срока.

