Основания для бронирования от мобилизации в Украине расширили: что нужно знать

Правительство Украины расширило основания для бронирования военнообязанных: теперь это касается бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны и оборонную технику. Для критически важных компаний в зонах боевых действий возможно 100% бронирование работников.

Видео дня

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 8 сентября 2025 г. № 1106. Согласно решению, 100% работников критически важных предприятий, расположенных в прифронтовых регионах, могут быть забронированы от мобилизации.

Это касается территорий, где продолжаются активные боевые действия, но при этом продолжают функционировать государственные электронные информационные ресурсы. Таким образом, правительство предоставило дополнительные гарантии для предприятий, которые, несмотря на сложные условия, продолжают работать и обеспечивать жизнедеятельность экономики и населения.

Отдельным блоком в критерии внесены предприятия, работающие на оборонную сферу. Отныне бронировать сотрудников могут компании, которые выполняют государственные контракты по производству:

беспилотных авиационных комплексов;

беспилотных летательных аппаратов;

наземных роботизированных комплексов;

водных (плавающих) беспилотных систем;

вооружения, военной и специальной техники;

боеприпасов и комплектующих;

другой оборонной продукции по заказу государственных структур, в частности Госспецсвязи и других заказчиков в сфере обороны.

Отмечается, что этот шаг является стратегически важным, ведь позволяет гарантировать непрерывность производства дронов и другой военной техники, которая играет ключевую роль в современной войне. В Министерстве экономики подчеркнули, что такое решение имеет не только оборонное, но и экономическое значение.

Благодаря возможности бронирования ключевых работников ожидается сохранение более 2,25 млрд грн ВВП в год, а также стабильность налоговых поступлений. Таким образом, изменения позволят не только укрепить обороноспособность государства, но и поддержать экономическую устойчивость в военных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!