Кабмин согласовал изменения в правилах отсрочки для студентов и работников образования: кто будет подлежать мобилизации

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые коснутся студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение военной службы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Однако, по его словам, это пока только предложение и только после согласования правительством, проект закона должен быть зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения.

Основные изменения, которые предлагает Кабмин, следующие:

Отсрочка для студентов останется только для тех, кто начал обучение не позднее, чем в возрасте, позволяющем проходить базовую военную службу . Они должны учиться по дневной или дуальной форме , и отсрочка будет действовать в пределах нормативного срока получения образования. Это касается студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования .

. Они должны учиться , и отсрочка будет действовать в пределах нормативного срока получения образования. . Отсрочка для ученых и педагогов сохранится для тех, кто имеет научную степень или работает в учебных заведениях или научных учреждениях с нагрузкой не менее чем на 0,75 ставки.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать механизм, благодаря которому в стране разрешили бы беспрепятственно выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Пока что это ограничение касается граждан, достигших 18-летнего возраста.

Впрочем, как говорил сам президент, решение еще не принято, и не исключено, что Кабмин может отказать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли пакет экономических изменений, которые затрагивают жителей прифронтовых регионов и внутренне перемещенных лиц. Среди нововведений – расширение программы жилищных кредитов єОселя, субсидии на зиму, бесплатное питание для школьников и послабления для бизнеса, включая бронирование 100% военнообязанных сотрудников от мобилизации.

