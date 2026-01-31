В ЕС ищут новый способ обвалить продажу российской нефти: какой механизм рассматривают

Европейский Союз рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские услуги в рамках последнего пакета санкций. Полный запрет значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит выполнение санкций.

Об этом говорится в публикации издания Bloomberg. По словам людей, знакомых с обсуждениями, этот шаг, если его поддержат государства-члены, может привести к запрету европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на товар.

Представитель Европейской комиссии, которая занимается санкционными действиями от имени ЕС, отказался от комментариев. Доходы России от нефти и газа сократились до самого низкого уровня за пять лет в 2025 году

Сейчас предельная цена на российскую сырую нефть должна снизиться до 44,10 долларов за баррель с 1 февраля. Механизм ценообразования, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, чтобы ценовой порог был на 15% ниже средней рыночной цены на сырую нефть марки Urals.

Государства-члены были проинформированы о потенциальном содержании последнего предложенного пакета санкций ЕС, 20-го с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС стремится одобрить пакет до конца следующего месяца.

Для принятия санкционного блока нужна поддержка всех государств-членов, и несколько столиц уже заявили, что они против замены ограничения цен запретом на услуги, сообщают источники.

Ожидается, что ЕС предложит дальнейшие ограничения для российских банков и нефтяных компаний, а также криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока, сообщили источники. Санкции также будут включать больше судов теневого флота.

По словам источников, блок также рассматривает возможность первого применения своего инструмента борьбы с обходом санкций, который предусматривает запрет экспорта станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан.

По словам источников, предложенный пакет предусматривает новые торговые ограничения для большего количества компаний, товаров, необходимых России для производства оружия, а также ограничение импорта нескольких российских металлов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне вероятной торговой войны с США индийские нефтеперерабатывающие компании пересмотрели стратегию импорта нефти. Теперь они постепенно сокращают закупки у России, которая остается ее главным поставщиком, увеличивая при этом объемы поставок с Ближнего Востока.

