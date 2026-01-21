Путинская нефть теряет главного покупателя: чьим "черным золотом" заменили

На фоне вероятной торговой войны с США индийские нефтеперерабатывающие компании пересмотрели стратегию импорта нефти. Теперь они постепенно сокращают закупки у России, которая остается ее главным поставщиком, увеличивая при этом объемы поставок с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что после начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидками. Таким образом Нью-Дели способствует финансированию российской агрессии.

Сразу три источника в нефтеперерабатывающей отрасли заявили, что индийские НПЗ начали уменьшать закупки российской нефти. Это должно ускорить заключение торгового соглашения между их страной и США.

В частности, государственная Bharat Petroleum Corp заключила годовые контракты на поставку нефти из Ирака и Омана. Сейчас компания ищет возможность закупки сорта нефти у Объединенных Арабских Эмиратов.

Зато государственные Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, а также частная HPCL-Mittal Energy уже полностью прекратили закупки российской нефти.

Изменения происходят на фоне давления администрации президента США Дональда Трампа. В прошлом году Белый дом обвинил Нью-Дели в чрезмерных закупках российской нефти и удвоил импортные пошлины на индийские товары до 50%.

В результате в декабре импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за два года. В то же время, тогда как доля нефти из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума.

Кроме Ближнего Востока, индийские НПЗ также увеличили закупки нефти из Африки и Южной Америки. Параллельно Индия наращивает импорт американской нефти, чтобы частично заместить российскую и уменьшить торговый дисбаланс с США, а также изучает возможности закупок нефти из Венесуэлы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об исследовании Bloomberg, согласно которому в январе доходы России от налогов на нефть и газ могут упасть практически вдвое по сравнению с прошлогодним показателем. Это станет следствием санкций, и в частности – снижения цен на российские энергоресурсы, а также укрепления рубля.

