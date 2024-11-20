Украинцы активно покупают новые авто с ценами под 1 млн грн: названа самая популярная модель на дизеле

Украинцы значительно снизили покупку автомобилей с дизельными двигателями. В октябре таких машин было куплено около 5,7 тыс. штук, что срезу на 26% меньше, чем в это же время в прошлом году. Среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин было ввезено 508 единиц, стоимость которых стартует от 865 800 грн. Среди подержанных – RENAULT Megane, 403 авто.

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Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается:

новых машин на дизеле было куплено 1,5 тыс. штук – на 31% больше, чем годом ранее;

б/у, средним возрастом 10,5 года, – около 4,2 тыс. единиц, что 36% меньше.

Среди новых моделей самой популярной стала RENAULT Duster – таких машин, отмечается, было ввезено 508 единиц. В топ-5 также вошли:

PEUGEOT Landtrek – 145 авто;

VOLKSWAGEN Touareg – 135 авто;

SKODA Kodiaq – 79 авто;

TOYOTA Hilux - 52 авто.

Среди подержанных – RENAULT Megane, 403 авто. А кроме того:

SKODA Octavia – 274 авто;

VOLKSWAGEN Passat – 252 авто;

NISSAN Qashqai – 231 авто;

VOLKSWAGEN Golf – 157 авто.

Сколько стоит самое популярное авто на дизеле

В то же время, по данным renault.ua, стоимость самого популярного среди украинцев авто с дизельным двигателем – RENAULT Duster – варьируется зависимо от комплектации и версии машины. Так, самая низкая цена составляет 865 800 грн. Самая высокая – 992 500 грн.

В Украине популярны китайские электромобили

В то же время, в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобиля – в подавляющем большинстве, произведенные китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой популярной же моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

"В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком Made in Cnina составляет немалые (и преимущественные) 80%", – сообщает Институт исследований авторынка.

При этом подчеркивается: в целом, сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является "вполне обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы".

"Доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. По сравнению месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Черновицкой области "накрыли" группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированный бензин. Реализация осуществлялась через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

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