На АЗС украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"
В Черновицкой области "накрыли" группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированный бензин. Реализация осуществлялась через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: фигуранты искусственно увеличивали объем горючего, что ухудшало его качество.
"В частности, они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн. А затем в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число. Согласно выводам экспертизы, бензин, продаваемый на этих заправках, не отвечает требованиям государственных стандартов", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: по результатам обысков детективы БЭБ изъяли около 140 тонн некачественного бензина. А кроме того:
- транспортные средства, перевозившие контрафактное топливо;
- первичные финансово-хозяйственные и регистрационно-разрешительные документы;
- черновые записи;
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- деньги.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:
- спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель – "накрыли" в Киевской области. Действовала она в Крюковщине.
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