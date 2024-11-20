На АЗС украинцам вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

В Черновицкой области "накрыли" группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированный бензин. Реализация осуществлялась через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: фигуранты искусственно увеличивали объем горючего, что ухудшало его качество.

"В частности, они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн. А затем в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число. Согласно выводам экспертизы, бензин, продаваемый на этих заправках, не отвечает требованиям государственных стандартов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по результатам обысков детективы БЭБ изъяли около 140 тонн некачественного бензина. А кроме того:

транспортные средства, перевозившие контрафактное топливо;

первичные финансово-хозяйственные и регистрационно-разрешительные документы;

черновые записи;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

деньги.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель – "накрыли" в Киевской области. Действовала она в Крюковщине.

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