Украинцы активно скупают китайские электромобили: топ-3 популярных моделей

В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобиля – в подавляющем большинстве, произведенные китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой популярной же моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

Видео дня

Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Отмечается: в целом, сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является "вполне обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы".

"В общей сложности доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. По сравнению месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%", – говорится в сообщении.

Помимо же BYD, в топ-3 самых популярных марок электромобилей среди украинцев вошла Zeekr – 118 авто. А также Honda – 116 авто.

В топ-3 самых популярных моделей (помимо Zeekr 001) – Honda M-NV, 97 авто. А кроме того, Volkswagen ID.4 – 93 авто.

"В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком Made in Cnina составляет немалые (и преимущественные) 80%", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ввели новые правила продажи подержанных авто через торговые организации, требуя документального подтверждения стоимости автомобиля во избежание занижения цен и недоплат налогов. Также отменена обязательная перерегистрация авто на дилера, который должен упростить работу автотрейдеров и вывести из тени рынок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!