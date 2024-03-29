Украинцев обманывают с отключениями электроэнергии: как распознать Telegram-канал с фейками

Неизвестные создали фейковый телеграмм-канал об отключениях электроэнергии, на котором от имени "Укрэнерго" распространяют не соответствующую действительности информацию. Для "закоса" по компанию они используют ее логотип.

Об этом сообщили в самом "Укрэнерго". Опубликовав скрин-шот фейкового канала.

"Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. В этот раз они создали фейковый телеграмм-канал об отключении, скопировав наш логотип", – говорится в сообщении.

В связи с этим в "Укрэнерго" призвали украинцев не распространять сообщения с этого канала. А также присылать жалобы на такие сообщения.

Где узнать официальную информацию об отключениях

В то же время, отметили в компании, правдивую информацию по энергоснабжению конкретного населенного пункта можно узнать в официальных источниках. В частности:

на официальных сайтах и страницах в соцсетях местных облэнерго;

в личном электронном кабинете потребителя.

Где действуют графики и нет света 29 марта

Тем временем, россияне 29 марта обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии –повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

Графики отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области. Почасовые отключения действуют в Харьковской области.

В то же время, свет жителям Одессы вернули уже к 13:09. Отключений по графикам в Одессе нет. "Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций "Укрэнерго". На время без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", – говорится в сообщении.

Также из-за сильного ветра на Хмельнитчине есть аварийные отключения света. По подсчетам облэнерго, обесточены 96 населенных пунктов, из них – 56 частично. Больше всего отключений в громадах южной части области.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью удара РФ 22 марта "был полный блэкаут". По его словам, были атакованы "тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине".

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