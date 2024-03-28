В Украине повреждены все блоки на двух ТЭС, некоторые полностью разрушены – ДТЭК

В результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. Повреждены все энергоблоки станций.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил: энергоблоки обехи ТЭС находятся в разной степени разрушения – "от полной до более 50%".

"Очень много разрушений в энергетике, прежде всего, пострадало поколение. Мы потеряли 50% установленной мощности. Пострадали две наши станции: Бурштынская и Ладыжинская", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом по стране "очень серьезные разрушения". На восстановление от которых, по словам Сахарука, может уйти больше года.

"Возможно, один-два блока начнут работать раньше. Но в общей сложности это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать", – констатировал он.

Что будет, если атака повториться

В то же время, признал Сахарук, в случае повторения атаки подобного масштаба, в Украине останется доступной только базовая генерация. Т.е., атомные электростанции.

"У нас будут минимально работать "солнце", "ветер", частично – "гидро". В системе будет около 10 ГВт. Это базовая генерация, покрывающая минимальное потребление. Часть покроем импортом", – объяснил исполнительный директор ДТЭК.

Графики отключения света отменили в одной из областей

Тем временем, в Одессе и Одесском районе отменили графики отключений света, но ситуация остается сложной и ограничения могут вернуть.

В то же время в Харьковской области продолжают отключать электричество. В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет, но они возможны при росте потребления. Также в Днепропетровской и Харьковской области применялись аварийные отключения.

Целью удара РФ по Украине "был полный блэкаут"

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью удара РФ 22 марта "был полный блэкаут". По его словам, были атакованы "тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине".

"Более того, атакованы магистральные подстанции по всей стране. Непосредственное влияние ощутили 12 областей. Это самая масштабная атака вообще по энергетике с начала большой агрессии. Более 150 средств поражения одновременно. В 2022-2023 годах мы насчитывали около 100 средств поражения одновременно", –рассказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на полноценное восстановление ДнепроГЭС уйдут годы. Впрочем, ситуация на самой плотине станции контролируемая, а угрозы прорыва нет.

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