Россия повредила энергетические объекты в Украине: последствия последней атаки и где ввели графики

Россияне 29 марта обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии. Графики отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, почасовые отключения – в Харьковской области.

Как сообщает Минэнерго, энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий. Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК.

"Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", – объясняют в ДТЭК.

В Черкасской области в результате ракетных обстрелов РФ есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Все службы на местах. Работы по ликвидации последствий продолжаются", – говорится в сообщении.

Днепропетровская область

Есть повреждения энергетических объектов (какие именно не называют). Поэтому в области ввели аварийные графики (т.е. отключения происходят без соблюдения планов в ситуации критической необходимости). "В результате атаки по объектам энергетики в Днепропетровской области "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки", - сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложна.

В Одессе 29 марта отменили график отключения. Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. По состоянию на сегодняшний день нам удается избежать ограничений потребления света. Трудоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому при увеличении потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", – объясняют в ДТЭК.

Харьковщина

В "Харьковоблэнерго" заявили, что объемы разрушений в Харькове пока не позволяют подавать электричество одновременно во все дома. "Графики, составленные и распространенные ранее, приходится корректировать, и это связано с определенными технологическими процессами", – заявили в компании. С помощью отключений энергетики стараются не допустить такой нагрузки сети, что может привести к выходу оборудования из строя. "По определенным причинам отключать иногда нужно иначе, чем прописано в графике ", – объяснили энергетики и попросили жителей не перегружать колл-центры "Харьковоблэнерго" и городской службы 1562 года.

Смягчить графики действующих в Харькове отключений, возможно, удастся в выходные дни. Дело в том, что 30 и 31 марта в Украине ожидается серьезное потепление, что позволит экономить электроэнергию.

В общем, ситуация в городе и области остается сложной, заявил Галущенко. "Змиевская ТЭС истерзана, разрушена врагом 22 марта в попытках уничтожить все вокруг и лишить украинцев света и тепла. К сожалению, частично россиянам это удалось. Ситуация с электроснабжением в регионе – сложная. Но Харьков живет. Энергетики работают – курсирует метрополитен, заживленная критическая инфраструктура "Работы по восстановлению продолжаются 24/7. Как и наша работа над поиском и заказом необходимого для восстановления оборудования", - рассказал министр.

Газовые объекты работают без повреждений

Глава группы "Нафторгаз" Алексей Чернышов заявил о том, что во время одной из последних атак была повреждена наземная часть газохранилища. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Алексея Чернышева, критических последствий из-за атаки нет, ведь газ находится на значительной глубине.

"Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако у нас достаточно резервных мощностей. Атака не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям", - пояснил Алексей Чернышев.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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