Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 3 апреля они продают его по средней цене 55,73 грн/л, что на 5 коп. выше, чем днем ранее.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 51,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где он стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS – 51,4 грн/л. А также Авантаж 7 – здесь он стоит 51,95 грн/л.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В то же время, на АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

А в Черновицкой области, рассказали в Бюро, с января по ноябрь 2024 года менеджер одной из местных АЗС ежемесячно покупал около 5 тонн некачественного топлива у подпольных производителей. После этого он реализовывал его под видом бензина разных марок.

В целом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, если же ближайшее время нефть подешевеет, то украинские АЗС начнут снижать цены на бензин уже в конце апреля. Однако нельзя исключать, что сети сработают на предупреждение и захотят уже сейчас получить нового клиента под будущие закупки более дешевой нефти. А потому начнут снижать стоимость бензина гораздо раньше.

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