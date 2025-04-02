Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 2 апреля они продают его по средней цене 55,68 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее.С начала недели же бензин на заправках подорожал всего на те же 2 коп., что в целом соответствует даному ранее прогнозу, по которому в ближайшие дни АЗС не будут существенно менять стоимость ресурса – и она будет находиться около текущего уровня.

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Причиной же ожидаемой стабильности аналитики называют удорожание нефти, начавшееся из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу, говорится в материале delo.ua. Более того, отмечается, стабильными цены на АЗС будут по крайней мере, до середины апреля – а дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК:

Если картель увеличит квоты на добычу нефти, цены на ресурс упадут, что позволит снизить цены на АЗС.

Если этого не случится, "цены будут оставаться стабильными весь месяц".

Когда АЗС могут снизить цены на бензин

При этом, подчеркивается, если же ближайшее время нефть подешевеет, то украинские АЗС начнут снижать цены на бензин уже в конце апреля. Однако нельзя исключать, что:

Сети сработают на предупреждение "и захотят уже сейчас получить нового клиента под будущие закупки более дешевой нефти".

А потому начнут снижать стоимость бензина гораздо раньше.

Какие цены на бензин выставили АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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