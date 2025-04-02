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Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,4 т.
Прогноз по бензину сбывается

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 2 апреля они продают его по средней цене 55,68 грн/л, что на 2 коп. выше, чем днем ранее.С начала недели же бензин на заправках подорожал всего на те же 2 коп., что в целом соответствует даному ранее прогнозу, по которому в ближайшие дни АЗС не будут существенно менять стоимость ресурса – и она будет находиться около текущего уровня.

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Причиной же ожидаемой стабильности аналитики называют удорожание нефти, начавшееся из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу, говорится в материале delo.ua. Более того, отмечается, стабильными цены на АЗС будут по крайней мере, до середины апреля – а дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК:

  • Если картель увеличит квоты на добычу нефти, цены на ресурс упадут, что позволит снизить цены на АЗС.
  • Если этого не случится, "цены будут оставаться стабильными весь месяц".
Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95

Когда АЗС могут снизить цены на бензин

При этом, подчеркивается, если же ближайшее время нефть подешевеет, то украинские АЗС начнут снижать цены на бензин уже в конце апреля. Однако нельзя исключать, что:

  • Сети сработают на предупреждение "и захотят уже сейчас получить нового клиента под будущие закупки более дешевой нефти".
  • А потому начнут снижать стоимость бензина гораздо раньше.

Какие цены на бензин выставили АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

  • "Рур груп" – 57,99 грн/л;
  • Shell – 57,95 грн/л;
  • SOCAR – 57,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Какие цены на бензин выставили АЗС сегодня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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