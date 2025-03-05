Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: где заливали опасное топливо
На АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что по результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:
- более 7,3 тыс. литров бензина;
- 3,2 тыс. литров дизтоплива;
- 5 топливораздаточных комплексов;
- деньги, "полученные от противоправной деятельности";
- финансово-хозяйственная документация;
- компьютерная техника;
- черновые записи.
"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.
В то же время в Черновицкой области, рассказали в Бюро, с января по ноябрь 2024 года менеджер одной из местных АЗС ежемесячно покупал около 5 тонн некачественного топлива у подпольных производителей. После этого он реализовывал его под видом бензина марок:
- А-92;
- А-95;
- А-95VIP.
"Во время обыска на территории АЗС детективы обнаружили и изъяли около 11 тысяч литров незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. По выводам экспертизы, изъятый бензин не отвечал требованиям ГСТУ. Суд признал буковинца виновным по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного топлива", – рассказали в БЭБ.
Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом
В целом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.
Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:
- спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;
- ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.
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