Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: где заливали опасное топливо

На АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что по результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:

более 7,3 тыс. литров бензина;

3,2 тыс. литров дизтоплива;

5 топливораздаточных комплексов;

деньги, "полученные от противоправной деятельности";

финансово-хозяйственная документация;

компьютерная техника;

черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

В то же время в Черновицкой области, рассказали в Бюро, с января по ноябрь 2024 года менеджер одной из местных АЗС ежемесячно покупал около 5 тонн некачественного топлива у подпольных производителей. После этого он реализовывал его под видом бензина марок:

А-92;

А-95;

А-95VIP.

"Во время обыска на территории АЗС детективы обнаружили и изъяли около 11 тысяч литров незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. По выводам экспертизы, изъятый ​​бензин не отвечал требованиям ГСТУ. Суд признал буковинца виновным по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленного топлива", – рассказали в БЭБ.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом некачественный бензин может нанести большой вред автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

Октановое число могут и искусственно завышать, что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. При высокой их концентрации в топливе – около 10% – это приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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