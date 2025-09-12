У фирмы скандального бизнесмена Шапрана изъяли технику: незаконная добыча песка остановлена

Правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

Видео дня

Нелегальные работы на участке остановлены уже четыре дня, сообщили в "СтопКор" 12 сентября. Журналисты отмечают, что побывали там 11 сентября и убедились:

техника опломбирована ;

; на месте проводятся следственные действия.

"По предварительной информации, правоохранительные органы обратились в суд для наложения ареста на данное имущество", – говорится в материале.

В селе Пуховка, напомним, несмотря на наложенные санкции и запреты, продолжались активные работы на точках добычи и реализации песка. Журналисты неоднократно фиксировали движение грузового транспорта.

"С территории "Стройиндустрии" регулярно выезжали грузовики с песком. На технике заметны логотипы компаний "ABU", находящейся в состоянии банкротства, и COMSPEC, связанной с предпринимателем Юрием Бижаном", – отмечали расследователи.

Все материалы были переданы в правоохранительные органы. В результате теперь деятельности "точки" заблокирована.

ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компания, которая входила в подсанкционную группу "Юнигран" Игоря Наумца. В дальнейшем, как многие активы этой группы она перешла под контроль скандально известного бизнесмена Сергея Шапрана, который сейчас находится в СИЗО.

Его подозревают в организации схемы по "переписыванию" на свои фирмы активов "Юниграна", что повлекло их фактический вывод из-под санкций. Речь идет о потере Украиной 1 млрд грн, т.к. по закону компании и их имущество должно было перейти в доход государства. Сам Шапран уверял, что речь идет "всего" о 300 млн, а его действия якобы были направлены на сохранение компании.

Дело Шапрана: что произошло ранее

Шапран был задержан и взят под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО был отправлен в рамках уголовного производства № 42022000000000455. Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские огласили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Изначально гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно техкомпаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано и упомянутое выше ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, также находящейся под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

Как сообщал OBOZ.UA, конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!