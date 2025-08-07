Защита скандального дельца Шапрана хотел уменьшить залог в 10 раз: активы на 1 млрд грн до сих пор не у государства

Защита скандального броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана, который уже второй месяц находится под стражей, пытается уменьшить сумму залога для подозреваемого со 100 млн до 10 млн грн. Речь идет о деле касательно присвоении активов подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца "Юнигран" на 1 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Следует отметитесь, что сумма залога, которой добиваются люди Шапрана не соответствует масштабам дела и здравому смыслу в принципе:

Залог и сейчас в 10 раз меньше, чем стоимость украденных активов.

В случае его уменьшения – подозреваемый сможет внести в 100 раз меньше, чем было украдено, и выйти на свободу.

Кроме того, вызывает беспокойство бездействие представителей государства в отношении этого громкого производства. Шапран был задержан и взят под стражу еще в июне-2025, и с тех пор не последовало никаких решений касательно имущества "Юниграна".

OBOZ.UA следит за ситуацией и призывает ответственных лиц и уполномоченные органы наконец решить судьбу активов "Юниграна", которые почти два года находятся в подвешенном состоянии. Подсанкционное имущество на 1 млрд грн должно быть возвращено государству.

Публично обращаемся к новому министру юстиции Украины Герману Галущенко и генеральному прокурору Руслану Кравченко. Российские активы нужно национализировать – нажитое агрессором должно работать для благо Украины. Средства "Юниграна" могли бы облегчить финансирование безопасности и обороны или восстановление страны, в частности, разрушенного российскими атаками жилья. И чем дольше этого не происходит, тем выше риск окончательного расхищения активов.

Дело Шапрана: в чем подозревают дельца

Шапран фигурирует в ряде расследований. В данном случае речь идет об уголовном производстве № 42022000000000455. Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские огласили 19 подозрений фигурантам, включая Шапрана и Наумца. Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем , совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере;

, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере; ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 – служебный подлог, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия.

Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

"Украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд грн. Несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые, заводы их перерабатывать, а доходы поступать за границу, в частности в РФ", – констатировали тогда в ДСР.

Как разворовывали "Юнигран"

Изначально гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Это подтверждают и данные СМИ, которые узнали о заключении между российским и украинским бизнесменами "меморандума" о дележе прибыли от будущей работы "Юниграна" в пропорции 50/50. В медиа даже публиковали фото этого "меморандума", предоставленные Наумцем:

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, кода его задержали, ехал за границу на машине, также находящейся под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно с расследованием еще одна фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита. Его купили по очень низкой цене в 30 тыс. грн, хотя реальная стоимость может составлять, по разным оценкам, от 3,7 млн до 12,8 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!