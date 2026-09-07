Цены на нефть приближаются к 100 долларам за баррель: что происходит на рынке

На мировых рынках заметно подорожала нефть. Утром 7 сентября фьючерсы на марку Brent выросли сразу на 79 центов, или 0,82% – до 97,07 доллара за баррель, а американская WTI прибавила 80 центов, или 0,87% – и стоила 92,28 доллара за баррель. Причинами же этого в экспертной среде называют эскалацию между США и Ираном, а также риск длительных перебоев со снабжением через Ормузский пролив.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

5 сентября американские силы атаковали три иранских нефтяных танкера.

В тот же день Иран также атаковал три танкера, "которые шли по неразрешенным маршрутам через Ормузский пролив", а также три американских судна в других районах.

"Танкеры теперь намеренно используют как инструмент взаимного экономического давления. Это стирает прежнюю границу между военным конфликтом и обычным коммерческим судоходством", – констатировали авторы материала.

Результатом этого, отмечается, стало резкое сокращение количества судов, проходящих через Ормузский пролив. Так, акцентируется:

За последние 10 дней через него в среднем проходило 10 грузовых судов в сутки.

Это самый низкий показатель с мая.

"Если движение танкеров заметно замедлится, рынок может заложить в цены гораздо более серьезный дефицит поставок. И уже есть признаки того, что это происходит", – резюмировали аналитики.

В то же время, признали они, улучшение ситуации в ближайшее время вряд ли произойдет. Ведь:

Наиболее вероятным сценарием остается "затяжное противостояние с периодическими обменами ударами между США и Ираном".

Это будет "мешать полному восстановлению поставок нефти с Ближнего Востока".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Западно-Казахстанской области планирует перерабатывать российскую нефть, а до 70 % произведенного бензина и дизельного топлива поставлять обратно в Россию. Остальные нефтепродукты будут оставаться на внутреннем рынке Казахстана.

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