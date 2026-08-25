Казахстанский НПЗ будет перерабатывать российскую нефть и отправлять часть продукции в Россию: что известно

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Западно-Казахстанской области планирует перерабатывать российскую нефть, а до 70 % произведенного бензина и дизельного топлива поставлять обратно в Россию. Остальные нефтепродукты будут оставаться на внутреннем рынке Казахстана.

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Об этом 25 августа во время брифинга заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжов. По его словам, соответствующая договоренность с российской стороной уже достигнута, а поставки сырья на предприятие могут начаться в ближайшее время.

Российскую нефть будут доставлять по железной дороге

По словам Аккенженова, он не видит препятствий для поставок российской нефти, поскольку владелец предприятия не находится под санкциями.

Сырье планируется доставлять на НПЗ по железной дороге. Предприятие расположено недалеко от российской границы, однако не подключено к нефтепроводным системам Казахстана и России.

Объёмы переработки и поставок нефтепродуктов будут зависеть от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Что известно о НПЗ "Конденсат"

Мощность частного нефтеперерабатывающего завода "Конденсат" составляет до 850 тыс. тонн нефти в год.

С 2024 года завод получает заказы от российской "Татнефти". Санкции против этой компании ранее ввели Канада и Великобритания.

Напомним, 24 августа была получена первая танкеровая партия автомобильного бензина из Турции. Танкер Wendrix доставил в российский порт Приморск около 200 тыс. баррелей топлива. Эта поставка стала уже пятой подтвержденной морской партией бензина в РФ с конца июля.

Как писал OBOZ.UA, на фоне топливного кризиса в России граждане страны начали ездить за бензином в Беларусь. В РФ в ряде регионов ввели ограничения на продажу топлива, а очереди на АЗС начали появляться даже в Москве.

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