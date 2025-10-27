Санкции работают: 'Лукойл' решил продать зарубежные активы 'в связи с введением ограничительных мер'

27 октября российская нефтяная компания "Лукойл" заявила, что хочет продать зарубежные активы после введения ограничений США. Эта новость появилась через несколько дней после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на компанию и все ее дочерние компании.

Соответствующее заявление "Лукойл" обнародовал на своем сайте. Отмечается, что компания начала рассматривать предложения от потенциальных покупателей.

"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, Компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей начато", – говорится в заявлении.

В "Лукойле" отмечают, что продажа будет происходить в рамках лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу международных активов до завершения сделок.

Напомним, что "Лукойл" – частная компания, которая входит в число крупнейших налогоплательщиков в России. Также под санкции США попала контролируемая российским государством компания "Роснефть".

Из-за введенных ограничений против крупнейших нефтедобытчиков Россия потенциально недополучит миллиарды долларов доходов.

Американские санкции вступят в силу 21 ноября и, по мнению экспертов, существенно усложнят работу российских нефтяных компаний, ведь ограничения сделали сотрудничество с ними рискованным как финансово, так и юридически.

Что предшествовало

23 октября министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России" Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление диктатора Владимира Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, греческие танкерные компании, которые перевозили треть российской нефти, массово отказываются от сотрудничества из-за новых санкций США и ЕС против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого транспортировка Urals подорожала до $10 млн за рейс, а Россия все больше вынуждена полагаться на рискованный "теневой флот".

