Греки отказались перевозить российскую нефть: треть экспорта под угрозой

Греческие танкерные компании, которые перевозили треть российской нефти, массово отказываются от сотрудничества из-за новых санкций США и ЕС против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого транспортировка Urals подорожала до $10 млн за рейс, а Россия все больше вынуждена полагаться на рискованный "теневой флот".

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. По данным Института Брукингса, в 2024-2025 годах греческие судовладельцы ежемесячно транспортировали от 10 до 20 миллионов баррелей российской нефти.

Однако в конце октября их участие в таких перевозках сократилось до минимума. Основная причина – усиление санкционного давления со стороны США и ЕС, которое сделало сотрудничество с российскими компаниями рискованным как финансово, так и юридически.

Теперь основную часть транспортировки взял на себя так называемый "теневой флот" – сеть танкеров со скрытыми владельцами, которые часто меняют флаги и маршруты, чтобы избежать санкций. Однако даже этот сектор испытывает серьезное давление: фрахтовые ставки резко выросли, поскольку риски для перевозчиков выросли вместе с ограничениями.

Так, по информации Reuters, доставка одной партии Urals из Приморска или Усть-Луги в Индию теперь стоит более $8 миллионов, тогда как в начале месяца цена была около $7 млн. Отдельные компании уже подняли стоимость перевозки до $10 млн за рейс. Отмечается, что это значительно сокращает прибыльность экспорта для Москвы, которая и без того вынуждена продавать нефть с большими скидками из-за санкций и ценового потолка.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировочных санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" – двух крупнейших нефтяных компаний России, обеспечивающих половину добычи в стране и примерно каждый второй баррель экспорта. Одновременно Евросоюз принял 19-й пакет санкций, добавив в "черный список" еще 117 танкеров "теневого флота". Общее количество таких судов, по данным ЕС, теперь составляет 558 единиц.

По оценкам аналитиков финского центра CREA, примерно половина всего объема российской нефти сейчас перевозится "теневым флотом", остальное – судами, принадлежащими компаниям из стран "Большой семерки" или застрахованными на Западе. Греческие судовладельцы ранее активно работали с Россией, если соблюдался принцип ценового потолка ($47,6 за баррель), но новые санкции фактически сделали невозможными такие операции.

Эксперт по энергетике Института энергетической политики Алексей Громов объясняет, что основная проблема теперь в расчетах в долларах США, из-за санкций "Роснефть" и "Лукойл" не могут использовать американскую валюту. "Основной удар приходится на Индию, ведь с Китаем торговля давно ведется в национальных валютах – юанях и рублях. А вот с Индией мы так и не смогли договориться о приемлемых условиях: нас не устраивают расчеты в рупиях, поэтому до сих пор пользуемся долларами и дирхамами ОАЭ", – пояснил Громов.

Он также напомнил, что под аналогичные санкции ранее попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", и теперь эти компании фактически переориентировали экспорт на Китай, где российская нефть продается с большими скидками. Учитывая ограничения, Россия может потерять до трети объемов экспорта в ближайшие месяцы, если не найдет альтернативных перевозчиков или способов обойти санкции. Эксперты прогнозируют дальнейший рост транспортных расходов и снижение валютных поступлений в российский бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки морской российской нефти из-за риска санкций после ограничений США против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого Москва теряет часть доходов от экспорта, а мировые цены на нефть могут вырасти из-за поиска альтернативных поставок с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!