"Посмотрим через шесть месяцев": Трамп отреагировал на заявление Путина о том, что новые санкции не повлияют на Россию. Видео

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент в ответ сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

Во время брифинга в Белом доме 23 октября Трамп напомнил, что его администрация впервые приняла санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – Rosneft и Lukoil. Он заявил, что эти меры направлены на ослабление финансовой базы, которая поддерживает военную машину Кремля.

Реакция на вызов Путина

После того как журналисты процитировали Путина, который заявил о "неуязвимости" российской экономики, Трамп коротко ответил:

"Хорошо, я рад, я рад, что он так считает. Это хорошо. Я дам вам знать об этом через шесть месяцев, хорошо? Посмотрим, посмотрим, как это все сработает". Эта фраза вызвала улыбки в зале, но одновременно прозвучала как четкий сигнал об уверенности Вашингтона в последствиях санкций.

Ранее, министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что решение приняли из-за "отсутствия реальной готовности России к миру". По его словам, ограничения должны перекрыть пути финансирования агрессии против Украины.

Что говорит Кремль

В ответ на этот шаг российский диктатор заявил, что санкции хоть и "серьезные", однако "существенного влияния не окажут". Он также выразил надежду, что они не отразятся на мировом энергетическом рынке. Путин добавил, что "ни одна уважающая себя страна не будет делать что-то под давлением".

Аналитики, впрочем, отмечают, что ударить по российским нефтяным доходам даже частично может означать снижение экспортных доходов и давление на бюджет, который финансирует войну.

Что предшествовало

Новый пакет стал первым случаем, когда администрация Трампа ввела ограничения против ключевых энергетических игроков России. Аналитики считают этот шаг переломным – до этого президент США избегал санкций, чтобы не усложнять потенциальные мирные переговоры.

22 октября в рамках подготовки к встрече Трампа и Путина госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Никаких наполненных конкретикой заявлений после него не прозвучало. Однако западные СМИ уже тогда начали сообщать, что в ближайшее время встречи президента США с российским диктатором не будет.

Сам Трамп относительно возможной встречи с Путиным, сказал, что ему не нужны "ненужные" саммиты. Однако тогда он призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча вообще или нет.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

