Россия прекратила транзит газа в Австрию: власти пожаловались, что Путин использовал энергетику как оружие

Российский "Газпром" с 16 ноября полностью прекращает экспорт газа в Австрию. Но страна не останется без голубого топлива – как уверяет власть, Австрия "готовилась к этой ситуации в течение длительного времени". Теперь компании, работающие на газовом рынке Австрии, должны перейти к новым источникам газоснабжения.

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Об этом сообщили в австрийском правительстве, ссылаясь на заявление газораспределительной компании OMV Gas Marketing&Trading, которой российский Gazprom Export сообщил об "уменьшении поставок газа до нуля". В частности, министр энергетики Леоноре Гевесслер отметила, что РФ использует газоснабжение как оружие.

"Сегодня OMV сообщила, что поставки газа из России будут прекращены завтра утром. Россия снова использует энергетику как оружие. Но Австрия готовилась к этой ситуации в течение длительного времени, и энергоснабжение в стране будет обеспечено", – пообещала госпожа Гевесслер.

По ее словам, в настоящее время в газохранилищах страны хранится газа больше, чем Австрия потребляет в течение года. Также существуют альтернативные маршруты поставок газа, то есть не из РФ.

"Трубопроводы из Италии и Германии предлагают достаточную мощность для импорта не российского природного газа. Государственный газовый резерв также полностью заполнен", – отметила Гевесслер.

Между OMV Gas Marketing&Trading GmbH и российским Gazprom Export с 2018 года действует контракт, в котором газоснабжение предполагается до 2040 года включительно. По этому контракту Австрия получала от РФ природный газ до 7,4 МВт/час.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы. Это решение поддерживает стратегию страны по диверсификации поставок и укреплению энергетической безопасности.

Добавим также, что ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности. Также рассматривается расширение санкционного списка на российских олигархов и пропагандистов.

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