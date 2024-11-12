ЕС готовит 15-й пакет санкций против России: как и в чем ограничат Кремль

ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, который включает ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности. Также рассматривается расширение санкционного списка на российских олигархов и пропагандистов.

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Об этом пишет Euobserver. Дипломаты из 27 европейских столиц направили свои национальные предложения в Европейскую комиссию в Брюсселе, что стало первым этапом обсуждения новых ограничительных мер.

Процедура включает в себя несколько этапов: сначала Комиссия проводит встречи с дипломатами ЕС для согласования предложений, затем проект санкций обсуждается на встречах посольств ЕС, а окончательное решение принимается на заседаниях Совета ЕС. Ожидается, что обсуждение начнется в ходе председательства Венгрии, которое завершается 31 декабря 2024 года.

Важной датой является 19 ноября, когда исполнится 1000 дней с начала полномасштабной войны в Украине, что может являться символическим моментом для принятия новых санкций. В то же время, более реалистичным термином называют 24 февраля 2025 года – годовщину начала войны.

Балтийские страны и Польша давно требуют полного запрета импорта российского сжиженного газа и ограничений в сфере ядерной энергетики. Страны Северной Европы также призывают усилить меры против российских танкеров, входящих в так называемый "теневой флот", который помогает России обходить существующие нефтяные санкции.

Глава МИД ЕС Жозеп Боррель во время своего визита в Киев заявил, что новые санкции будут направлены на прекращение покупки запрещенных технологий Россией. Он отметил, что Россия зависит от иностранных деталей и микрочипов, поэтому необходимо изолировать ее от доступа к компонентам из других стран.

Это может привести к расширению списка компаний, включая китайские, индийские, турецкие и фирмы из ОАЭ, которые помогают России избегать санкций. ЕС также может направить свои усилия против экспортеров запрещенных технологий, реэкспортируемых в Россию через страны Центральной Азии.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что уклонение от санкций приводит к жертвам среди украинцев. Он подчеркнул, что только в октябре было использовано более 2 тысяч беспилотников Shahed, для изготовления которых были поставлены микрочипы из-за рубежа, включая поставки из Китая и Европы.

Украина призвала ЕС ввести новые санкции против российских металлов (титан, никель, хром), химикатов, зерна, удобрений и урана, а также усилить давление на российские финансовые и IT-услуги. Важным элементом является включение в санкционный список больше российских олигархов и пропагандистов, поддерживающих войну, в том числе представителей Русской православной церкви.

ЕС, Великобритания и США уже ввели многочисленные санкции против России за последние три года. Важной составляющей санкций является замораживание активов. ЕС удерживает 210 миллиардов евро из активов российского центрального банка и 25 миллиардов евро частных российских капиталов. Однако эффективность этих санкций значительно зависит от сотрудничества с Министерством финансов США, которое является ключевым в выполнении санкционных мер на международном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз мог бы сократить потребление российского сжиженного природного газа (СПГ) за счет импорта из Америки. Соответствующую идею избранному президенту США Дональду Трампу озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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