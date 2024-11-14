Германия запретила своим СПГ-терминалам принимать российский газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы.

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Об этом пишет Financial Times. Министерство экономики Германии издало соответствующую инструкцию операторам терминалов, отмечая необходимость защиты "общественных интересов" страны и предотвращение нарушения энергетической политики, направленной на снижение зависимости от Москвы.

Компания Deutsche Energy Terminal (DET), руководящая СПГ-терминалом в городе Брунсбюттель, сообщила немецкое правительство о готовности принять российский груз. которым ознакомилось СМИ, правительство подчеркнуло, что получение такого груза противоречит целям создания терминалов, а именно – обеспечению энергетической независимости Германии и Европейского Союза.

Министерство под руководством вице-канцлера Роберта Хабека (партия Зеленых) заняло жесткую позицию по сотрудничеству с Россией, отметив, что этот запрет станет важным сигналом для всего ЕС. построив несколько импортных СПГ-терминалов.

Основная идея заключалась в том, чтобы заменить российские энергоресурсы поставками из США, Катара и других надежных партнеров.

Однако, несмотря на запрет, некоторые европейские страны, такие как Франция и Бельгия, продолжают получать российский СПГ по долгосрочным контрактам, которые сложно расторгнуть без официального эмбарго. своих поставок во Францию, где газ регазифицируется и транспортируется по газопроводам в разные европейские страны.

Решение Германии запретить российский СПГ состоялось в контексте более широкой торговой политики Европейского Союза и сотрудничества с новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. .

Такая политика совпадает с действиями других стран, в частности, США и Великобритании, которые уже запретили импорт российского СПГ.

Большинство этих поставок направляется во Францию, Испанию и Бельгию, где существуют долгосрочные контракты, от которых невозможно отказаться без официального запрета со стороны ЕС. связанных с энергетической зависимостью от агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности. Также рассматривается расширение санкционного списка на российских. олигархов и пропагандистов.

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