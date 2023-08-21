Российских таксистов хотят заставить ездить на УАЗах: те обижаются и говорят, что на всех не хватит

В России намерены заменить все такси-иномарки местными автомобилями. В частности, моделями АвтоВАЗ, УАЗ и тульского предприятия китайской марки Haval. Сами же таксисты недовольны, а потому написали письмо правительству РФ, в котором заявляют, что это приведет, в частности, к "снижению транспортной доступности в стране".

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Чиновники считают, что полный перевод такси на российские автомобили якобы защитит страну от санкций, сообщают росСМИ. В частности, он якобы будет способствовать:

формированию общероссийского технологического суверенитета;

"устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".

В то же время, отмечается, сами таксисты пересаживаться на "Лады" и УАЗы не хотят. И по этому поводу в Ассоциации "Национальный совет такси" решили написать письмо премьеру Михаилу Мишустину. В нем таксисты:

просят чиновника "не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили";

предупреждают о "снижении транспортной доступности в стране";

прогнозируют роста цен на перевозки.

Российские чиновники тоже будут ездить на "Ладах"

Впрочем, на российских машинах будут ездить не только таксисты. Это ожидает и чиновников – Путин им лично приказал пересаживаться с иномарок на местные авто.

На такое решение его натолкнуло желание разнообразных министерств, ведомств и прочих российских властных структур "продолжить закупки автомобилей иностранного производства". Что, по его мнению, неправильно.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то это будет поскромнее, чем раньше. Но ничего страшного – наоборот, даже хорошо. Все чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов", – сказал Путин.

Машины-убийцы и "пластилиновые" внедорожники

В то же время на качество российских автомобилей открыто жалуются сами жители РФ. К примеру, внедорожник "Хантер" Уральского автомобильного завода уже в салоне продавали со ржавчиной. А также:

поврежденными уплотнителями;

неисправной дверью.

Кроме того, с одной стороны автомобиля был поврежден бампер. А резина, используемая в конструкции, была настолько плохого качества, что посетитель салона сравнил ее с пластилином.

Летом же 2022 года в РФ решили выпускать новую Lada Granta без подушек безопасности – чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов. При этом тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что отсутствие подушек безопасности в автомобиле, который в самой России прозвали "машиной-убийцей", россияне переживут.

"Поездят и без подушки безопасности какое-то время. Потом поставят", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, серийный выпуск обновленного российского автомобиля Lada Vesta NG, начавшийся в марте этого года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти, столкнулся с огромными проблемами. Как выяснилось, две трети новых автомобилей оказались непригодными для продажи.