"Будет скромнее": Путин приказал своим чиновникам ездить на плохих российских авто

Российский президент Владимир Путин намерен заставить всех местных чиновников пересесть с иномарок на отечественные автомобили. Он признал, что качество комфорта и езды на таких машинах ухудшится – однако проблемы в этом не увидел. Более того: заявил, что это "даже хорошо".

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На такие мысли Путина натолкнуло желание разнообразных министерств, ведомств и прочих российских властных структур "продолжить закупки автомобилей иностранного производства". Что, по его мнению, неправильно.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то это будет поскромнее, чем раньше. Но ничего страшного – наоборот, даже хорошо. Все чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов", – сказал Путин.

Машины-убийцы и "пластилиновые" внедорожники

В то же время на качество российских автомобилей открыто жалуются сами жители РФ. К примеру, внедорожник "Хантер" Уральского автомобильного завода уже в салоне продавали со ржавчиной. А также:

поврежденными уплотнителями;

неисправной дверью.

Кроме того, с одной стороны автомобиля был поврежден бампер. А резина, используемая в конструкции, была настолько плохого качества, что посетитель салона сравнил ее с пластилином.

Летом же 2022 года в РФ решили выпускать новую Lada Granta без подушек безопасности – чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов. При этом тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что отсутствие подушек безопасности в автомобиле, который в самой России прозвали "машиной-убийцей", россияне переживут.

"Поездят и без подушки безопасности какое-то время. Потом поставят", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, серийный выпуск обновленного российского автомобиля Lada Vesta NG, начавшийся в марте этого года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти, столкнулся с огромными проблемами. Как выяснилось, две трети новых автомобилей оказались непригодными для продажи.