Две трети новых российских автомобилей Lada оказались бракованными: что известно

Серийный выпуск обновленного российского автомобиля Lada Vesta NG, начавшийся в марте этого года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти, столкнулся с огромными проблемами. Как выяснилось, две трети новых автомобилей оказались непригодными для продажи.

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Значительное количество этой модели поступает дилерам в состоянии недокомплекта. Об этом сообщил руководитель Ассоциации "Автомобильные дилеры России" Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews.

По его словам, это затрагивает 60-70% автомобилей Lada Vesta NG. Основными проблемами является отсутствие кнопок ГЛОНАСС и рамок приборного щитка.

Из-за неполных комплектаций дилеры не могут реализовать машины этой модели, которые уже находятся на дилерских площадках.

Дилеры рассчитывают получить от производителя отсутствующие комплектующие, чтобы самостоятельно установить их на продаваемые автомобили.

Кроме того, некоторые дилеры Lada столкнулись с техническими проблемами во внедорожнике Niva Travel. По словам Подщеколдина, многие автомобили требуют замены топливных шлангов.

Кроме того, у машин "криво" поставлены бамперы: их нужно снять, покрасить заново и поставить обратно.

Из-за этого дилерам пришлось временно снять с продаж часть Niva Travel. О каком количестве машин идет речь, Алексей Подщеколдин не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, "чудо российского автопрома" кроссовер Lada X-Cross 5, производство которого недавно начали в России, оказался точной копией китайского FAW Bestune T77. Автомобиль был показан на Петербургском экономическом форуме. Там посетители обратили внимание на "чужой" логотип на руле и насмехаются, что даже "шильдики не успели переклеить".

Другое "чудо автопрома" Lada Aura не завелось во время презентации. Глава "АвтоВАЗа" пытался показать эту машину на ПМЭФ, но так и не смог ее завести.