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Две трети новых российских автомобилей Lada оказались бракованными: что известно

Надежда Данищук
Экономика
2 минуты
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Две трети новых российских автомобилей Lada оказались бракованными: что известно

Серийный выпуск обновленного российского автомобиля Lada Vesta NG, начавшийся в марте этого года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти, столкнулся с огромными проблемами. Как выяснилось, две трети новых автомобилей оказались непригодными для продажи.

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Значительное количество этой модели поступает дилерам в состоянии недокомплекта. Об этом сообщил руководитель Ассоциации "Автомобильные дилеры России" Алексей Подщеколдин в комментарии Autonews.

По его словам, это затрагивает 60-70% автомобилей Lada Vesta NG. Основными проблемами является отсутствие кнопок ГЛОНАСС и рамок приборного щитка.

Из-за неполных комплектаций дилеры не могут реализовать машины этой модели, которые уже находятся на дилерских площадках.

Две трети новых российских автомобилей Lada оказались бракованными: что известно

Дилеры рассчитывают получить от производителя отсутствующие комплектующие, чтобы самостоятельно установить их на продаваемые автомобили.

Кроме того, некоторые дилеры Lada столкнулись с техническими проблемами во внедорожнике Niva Travel. По словам Подщеколдина, многие автомобили требуют замены топливных шлангов.

Кроме того, у машин "криво" поставлены бамперы: их нужно снять, покрасить заново и поставить обратно.

Из-за этого дилерам пришлось временно снять с продаж часть Niva Travel. О каком количестве машин идет речь, Алексей Подщеколдин не уточнил.

Две трети новых российских автомобилей Lada оказались бракованными: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, "чудо российского автопрома" кроссовер Lada X-Cross 5, производство которого недавно начали в России, оказался точной копией китайского FAW Bestune T77. Автомобиль был показан на Петербургском экономическом форуме. Там посетители обратили внимание на "чужой" логотип на руле и насмехаются, что даже "шильдики не успели переклеить".

Другое "чудо автопрома" Lada Aura не завелось во время презентации. Глава "АвтоВАЗа" пытался показать эту машину на ПМЭФ, но так и не смог ее завести.

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