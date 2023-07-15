"Это пластилин": россиянин возмутился качеством внедорожника, произведенным в РФ

Россияне высмеяли внедорожник "Хантер" Уральского автомобильного завода. Автомобиль уже в салоне продавали со ржавчиной, поврежденными уплотнителями, несправной дверью.

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Кроме того, в автомобили с одной стороны поврежден бампер. "Это что пластилин", – возмутился россиянин в видео, опубликованном в TikTok.

Двери в авто закрываются только с усилием, уплотнитель двери растрескался. Новый УАЗ Хантер не является самостоятельной разработкой, так как ульяновское предприятие оказалось неспособным создать новый внедорожник своими силами. Поэтому пришлось заключить соглашение о сотрудничестве с китайским Great Wall.

Как и Tank 300, УАЗ Хантер 2022 будут оснащать 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод внедорожника дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Германии таможня официально объяснила: ввоз (любое пересечение границы) российских машин на их территорию нарушает санкции. Поэтому авто с российскими номерами будут изымать. Сами россияне к такой новости отнеслись эмоционально и в соцсетях угрожают немцам войной.

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