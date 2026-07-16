Однокомнатные квартиры дорожают по всей Украине: в каких городах цены выросли больше всего

В Украине вторичное жилье продолжает дорожать, причем больше всего за год выросли цены на однокомнатные квартиры в Тернополе – на 22 %, до 47,6 тыс. долларов. Самыми дорогими остаются Львов ( 72 тыс. долларов), Киев (69,9 тыс. долларов) и Ужгород (67,5 тыс. долларов), тогда как самое доступное жилье для покупки сейчас находится в восточных регионах, в частности в Днепре.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. Абсолютными лидерами по темпам подорожания стали западные и центральные регионы, тогда как самыми дорогими для покупателей остаются Львов, Киев и Ужгород.

Тернополь стал рекордсменом по темпам роста цен

Больше всего за последний год подорожали однокомнатные квартиры в Тернополе. По итогам первого полугодия 2026 года медианная стоимость такого жилья здесь выросла сразу на 22% и достигла 47,6 тысячи долларов.

Именно Тернополь сегодня демонстрирует самый динамичный рост вторичного рынка среди всех украинских городов. Эксперты связывают это с ростом спроса и постепенным смещением интереса покупателей в сторону городов, которые остаются относительно безопасными и имеют активный рынок труда.

Несмотря на стремительное подорожание в других регионах, тройка самых дорогих городов Украины на вторичном рынке остается неизменной. Первое место занимает Львов, где медианная стоимость однокомнатной квартиры уже достигла 72 тысяч долларов. За год жилье здесь подорожало еще на 11%.

На втором месте оказался Киев. В столице средняя цена однокомнатной квартиры составляет почти 70 тысяч долларов (69,9 тыс.), что на 8% больше, чем год назад. Третьим остается Ужгород, где медианная цена такого жилья достигла 67,5 тысяч долларов после годового роста на 7%.

Цены растут почти по всей стране

Аналитики отмечают, что рост цен наблюдается практически во всех регионах Украины. При этом нынешняя волна подорожания имеет свои особенности. Если раньше наибольший рост демонстрировали преимущественно Львовская область или Закарпатье, то сейчас все активнее дорожает жилье в центральной части страны и отдельных городах запада.

Наряду с ростом стоимости жилья эксперты оценивают и его доступность для населения. Для этого используется индекс доступности жилья, который показывает, сколько лет нужно откладывать полную среднюю местную зарплату, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

Сложнее всего это сделать жителям западных областей. Во Львове и Ужгороде для покупки однокомнатной квартиры необходимо накапливать полный средний доход примерно 8,6 года. Несмотря на незначительное улучшение показателя по сравнению с весной, именно эти города остаются наименее доступными для потенциальных покупателей.

В Киеве ситуация несколько лучше — на приобретение квартиры необходимо около 7,5 лет средней зарплаты. В то же время в Виннице доступность жилья даже ухудшилась. Если весной на квартиру нужно было копить 7,5 лет, то уже в начале июля — 7,8 лет.

Где жилье доступнее

В отличие от запада страны, в южных и восточных регионах купить однокомнатную квартиру сегодня значительно проще. В Одессе показатель доступности улучшился – для покупки жилья требуется около 6,5 года средней зарплаты.

Еще лучше ситуация в Днепре, где этот показатель сократился до 4,2 года. В целом именно восточные регионы остаются наиболее доступными для приобретения жилья. В зависимости от города на покупку однокомнатной квартиры здесь необходимо откладывать среднюю зарплату примерно от 2,3 до 4,2 года. Для сравнения, в большинстве западных областей этот показатель колеблется от 5,9 до 8,6 года.

Спрос способствует росту цен, однако в то же время увеличивается финансовая нагрузка на покупателей. Особенно это заметно в городах западной Украины, где стоимость жилья уже значительно опережает темпы роста доходов населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за усиления российских обстрелов в Киеве украинцы изменили требования к арендуемому жилью и все чаще ищут квартиры на нижних этажах, с укрытием, подземной парковкой и автономным энергоснабжением. В то же время арендаторы избегают районов, которые считают опасными, а также домов вблизи промзон, складов и уже поврежденных объектов.

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