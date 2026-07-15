Российские обстрелы кардинально изменили рынок аренды в Киеве: какие квартиры теперь ищут украинцы

Из-за усиления российских обстрелов в Киеве украинцы изменили свои требования к арендуемому жилью и всё чаще ищут квартиры на нижних этажах, с укрытием, подземной парковкой и автономным энергоснабжением. В то же время арендаторы избегают районов, которые считают опасными, а также домов вблизи промзон, складов и уже поврежденных объектов. Общего падения цен на аренду нет, но "опасное" жилье не хотят снимать даже со скидками.

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Об этом рассказали профильные киевские риелторы в комментарии СМИ. Главное изменение на столичном рынке — новый подход к выбору жилья: потенциальные арендаторы всё чаще спрашивают, есть ли возле дома укрытие или подземная парковка.

Важным критерием остается и энергонезависимость. Украинцы уже думают о следующей зиме и учитывают опыт предыдущих масштабных отключений света. Поэтому преимущество могут получать дома с генераторами, резервным питанием критически важных систем и автономным водоснабжением.

Еще один новый тренд — резкий рост популярности квартир на нижних этажах. Если раньше первый этаж нередко считался недостатком и отпугивал потенциальных жильцов, то сейчас такие варианты стали значительно более востребованными.

Особенно активно арендаторы интересуются квартирами на первом, втором и третьем этажах. Высотные квартиры часть людей теперь воспринимает как менее комфортные из-за рисков для безопасности и возможных проблем с лифтами во время длительных отключений электроэнергии.

Изменилось даже отношение к технологии строительства. Потенциальные жильцы начали интересоваться, из чего построен дом. Повышенным спросом пользуются квартиры в современных монолитно-каркасных новостройках, которые арендаторы считают более прочными.

Некоторые районы арендаторы стали избегать

Российские удары по жилым домам повлияли и на географию спроса. После очередных атак люди всё внимательнее изучают историю конкретного района и даже соседних зданий. Среди мест, к которым потенциальные арендаторы стали относиться с большей настороженностью, риэлторы называют Лукьяновку, Дарницу и Святошино. При этом значение имеет не только сам район.

Люди проверяют, нет ли поблизости промышленных зон, крупных складов, логистических объектов, заправок и других крупных сооружений. Даже если они имеют исключительно гражданское назначение, часть арендаторов не готова снимать жилье поблизости.

Показательной стала ситуация с дорогой недвижимостью на Лукьяновке. По словам риелторов, трехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в новом жилом комплексе с дизайнерским ремонтом, дорогой техникой и мебелью сейчас сложно сдать даже за тысячу долларов в месяц. До полномасштабной войны ее аренда обходилась примерно в 2,5 тысячи долларов.

Скидки в таких случаях не всегда помогают. Потенциальные жильцы часто даже не соглашаются на просмотр квартиры, если считают местоположение рискованным.

Сложнее стало сдавать и жилье рядом с уже поврежденными домами. Даже если конкретный многоэтажный дом не пострадал, вид разрушенных объектов неподалеку может отпугивать арендаторов.

Центр Киева теряет прежнюю популярность

Меняется и отношение к центральным районам столицы. Раньше многие киевляне считали, что центр лучше защищен системами противовоздушной обороны, а потому риски серьезных разрушений там ниже.

После ряда атак по центральной части города настроения изменились. Часть арендаторов теперь, напротив, считает центр потенциально рискованным местом и ищет квартиру на отдалённой "тихой окраине", что сказывается и на сегменте дорогого жилья.

Именно снижение интереса к элитным квартирам в центре стало одной из причин более слабой ценовой динамики в сегменте трёхкомнатных квартир. В то же время квартиры в новостройках в отдалённых районах Киева привлекают дополнительное внимание. Особенно если в доме есть подземная парковка, укрытие и автономное энергоснабжение.

Украинцы присматриваются к пригороду

Еще один заметный тренд — желание части киевлян переехать за пределы столицы. Арендаторы все чаще рассматривают Обуховское направление, Софиевскую и Петропавловскую Борщаговку, Ирпень и Бучу.

Некоторые варианты в популярных населенных пунктах пригорода уже могут стоить столько же, сколько квартиры в центральных районах Киева, или даже дороже. Причина — высокий спрос на жилье в местах, которые люди субъективно считают более спокойными.

В то же время ситуация может резко измениться после масштабных атак. Так, после значительных разрушений в Вишневом риэлторы фиксируют отток жителей.

Квартиры в других населенных пунктах области ищут не только бывшие арендаторы из Вишневого, но и владельцы местной недвижимости. Часть людей пока не готова покупать новое жилье, поэтому на время переезжает в съемные квартиры.

Даже большие скидки уже не всегда работают

На рынке формируется четкое ценовое расслоение. Владельцы квартир в домах и районах, которые потенциальные арендаторы считают опасными, готовы уступать 10–15 % от первоначальной стоимости.

В Вишневом уже появляются объявления с более низкими ценами. Например, однокомнатную квартиру с ремонтом и техникой могут предлагать за 8,5 тысячи гривен в месяц, хотя раньше аналогичное жилье стоило не менее 10 тысяч гривен.

Квартиры в новостройках также местами подешевели на 2,5–3 тысячи гривен по сравнению с началом лета. Но даже сниженная цена не гарантирует быстрой сдачи жилья. Арендаторы всё чаще готовы дольше искать квартиру или доплатить за вариант, который кажется им более безопасным.

В противоположной ситуации оказались владельцы востребованного жилья. Квартиры в новых домах, на нижних этажах, с укрытиями и автономностью уже пытаются сдавать на 1–2 тысячи гривен дороже. И арендаторы нередко соглашаются на такую доплату.

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве

Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью, общего обвала стоимости аренды в столице не произошло. По состоянию на 11 июля средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 19 тысяч гривен в месяц. Для сравнения: в апреле средняя ставка не превышала 17 тысяч гривен, а в июне составляла около 18 тысяч.

Таким образом, всего за месяц однокомнатные квартиры подорожали примерно на 5,6%, а за полгода — почти на 11,8%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 28 тысяч гривен. За последний месяц показатель практически не изменился, однако за полгода цены выросли примерно на 12%.

Трехкомнатные квартиры в среднем сдаются за 44,7 тысячи гривен в месяц. За месяц их стоимость снизилась примерно на 0,8%, но за полгода все равно выросла более чем на 3%.

Летнего падения цен в этом году может не произойти

Традиционно летом рынок долгосрочной аренды переживает некоторое затишье. Однако в этом году ситуация иная. Из-за переездов людей из поврежденных домов и поиска субъективно более безопасных районов активность арендаторов остается высокой.

Хорошие квартиры могут исчезать с рынка очень быстро. В то же время жилье в нежелательных районах простаивает без просмотров даже после снижения стоимости.

В ближайшее время такая разница может стать ещё более заметной. Если атаки на жилую застройку будут продолжаться, квартиры в районах, которые арендаторы считают рискованными, могут подешеветь. Зато жилье с укрытием, автономностью, на нижних этажах и в более востребованных районах имеет все шансы и дальше расти в цене.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Полтаве и Чернигове двухкомнатную квартиру можно арендовать фактически по той же медианной цене, что и однокомнатную, а в Луцке доплата за дополнительную комнату составляет всего 500 гривен. Наибольшая разница в стоимости зафиксирована в Киеве и Ужгороде, где за двухкомнатную квартиру придется ежемесячно доплачивать около 13,85 тысячи.

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