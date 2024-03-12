Обменники, банки и НБУ заметно переписали курс доллара: сколько стоит

Доллар в Украине заметно подорожал – причем как официально, так и для наличного обмена. Утром во вторник, 12 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,2/38,65 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,21/38,7 грн. Так, за последние сутки курс доллара вырос в банках на 5-20 копеек, а в обменниках – на 4-9 копеек. Официальный курс Нацбанка поднялся еще более заметно – на 24 копейки.

В то же время за неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках не изменился в цене. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,38 грн. Это:

на 24 копейки выше курса, действовавшего в понедельник 12 марта;

на 7 копеек дороже, чем было неделю назад;

все еще на 24 копейки ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 12 марта предлагают по цене 38,55/38,64 грн (покупка/продажа).

Среди крупнейших коммерческих банков 12 марта дешевле всего продает государственный Укргазбанк– по 38,4 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксимбанке – по 38,75 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,6 грн. А выгоднее всего продавать валюту 12 марта в государственном Сенс Банке, за 38,25 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38 38,6 Ощадбанк 38,1 38,65 ПУМБ 38,2 38,7 Сенс Банк 38,25 38,7 Укрсиббанк 38,1 38,65 Креди Агриколь Банк 38,15 38,7 Универсал Банк 37,6 38,7 Укрэксимбанк 38,15 38,75 Укргазбанк 37,9 38,4

Курс доллара: чего ожидать украинцам

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/долл., т.е., всего на 32 коп. ниже.

Национальный банк Украины (НБУ) сам по себе не дает прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако, как рассказал аналитик Александр Паращий, из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год. Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн.

В то же время, на текущей неделе (11-17 марта) банковский сектор ожидает заметный рос курса наличного доллара. По прогнозу, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. Причем покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.

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