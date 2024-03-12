Обменники, банки и НБУ заметно переписали курс доллара: сколько стоит
Доллар в Украине заметно подорожал – причем как официально, так и для наличного обмена. Утром во вторник, 12 марта, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38,2/38,65 грн (покупка/продажа), в небанковских обменниках – 38,21/38,7 грн. Так, за последние сутки курс доллара вырос в банках на 5-20 копеек, а в обменниках – на 4-9 копеек. Официальный курс Нацбанка поднялся еще более заметно – на 24 копейки.
В то же время за неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках не изменился в цене. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 38,38 грн. Это:
- на 24 копейки выше курса, действовавшего в понедельник 12 марта;
- на 7 копеек дороже, чем было неделю назад;
- все еще на 24 копейки ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен 22 февраля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но чуть ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 12 марта предлагают по цене 38,55/38,64 грн (покупка/продажа).
Среди крупнейших коммерческих банков 12 марта дешевле всего продает государственный Укргазбанк– по 38,4 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксимбанке – по 38,75 грн/долл.
Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (Монобанк) – 37,6 грн. А выгоднее всего продавать валюту 12 марта в государственном Сенс Банке, за 38,25 грн/долл.
Курс доллара: чего ожидать украинцам
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/долл., т.е., всего на 32 коп. ниже.
Национальный банк Украины (НБУ) сам по себе не дает прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако, как рассказал аналитик Александр Паращий, из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год. Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн.
В то же время, на текущей неделе (11-17 марта) банковский сектор ожидает заметный рос курса наличного доллара. По прогнозу, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. Причем покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.
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