В Украине ожидается исторический курс: западные аналитики рассказали, что может произойти с долларом в 2024 году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до исторического – 41,02 грн. В то же время, на 12 марта НБУ определил официальный курс в 38,38 грн – т.е., на 2,64 грн ниже. Впрочем, волноваться из-за ожиданий S&P особо не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е., всего на 32 коп. ниже.

Более того, согласно прогнозу агентства, согласно базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

А вот в долгосрочной перспективе все не так радужно. "Восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", – признали в S&P Global Ratings.

При этом аналитики отмечают: именно война формирует макроэкономические перспективы Украины. В частности, то, что россияне оккупировали около 15% ее территории, на которые приходится:

около 8-9% ее довоенного ВВП;

14% промышленного;

10% сельскохозяйственного производства.

Что будет с долларом в банках и обменниках в ближайшие дни

В то же время, на текущей неделе (11-17 марта) банковский сектор ожидает заметный рос курса наличного доллара. По прогнозу, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн. Вечером же 11 марта банки выставили средний курс на уровне 38,1/38,6 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,3/38,58 грн.

Разница же между курсами покупки на продаже в банках составит 30-50 коп., рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В обменниках же этот показатель будет большим. Ожидается, что он может достигнуть 1 грн.

"В течении 11-17 марта ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: колебания курсов будут частыми, однако "не критическими". Рынок "дышит" относительной свободой, что сказывается на курсовых показателях", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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