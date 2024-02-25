Правила продажи долларов: сколько валюты украинцы могут купить в обменниках

В Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Что будет с курсом в марте

Вместе с тем, в марте, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Тарас Лесовой, в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. Вечером же 24 февраля банки определили курс в средние 38,2/38,75 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,5/38,6 грн.

Разница же между курсами купли и продажи на наличном рынке составит:

до 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

При этом, подчеркнул Лесовой, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также в банковском секторе прогнозируют, что подорожает наличный доллар и на следующей неделе (26 февраля – 3 марта). По ожиданиям его курс будет находиться на уровне 38,8-39,9 грн.

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