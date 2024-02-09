НБУ "рассчитал" курс доллара в Украине на три года вперед: аналитик озвучил цифры

Национальный банк Украины (НБУ) не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год. Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн. Впрочем, скупать доллары в надежде заработать на курсе украинцам все равно не советуют.

Такие цифры озвучил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:

2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.

2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);

2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).

"Речь идет о среднегодовом курсе. А вот понять видение НБУ относительно курса на конец года значительно сложнее", – уточнил аналитик.

Он также подчеркнул, что предположительные оценки Нацбанка несколько ниже, чем у Международного валютного фонда (МВФ). В фонде, напомним, считают, что в 2024 году гривня может существеннее просесть к американской валюте – более чем до 40 грн/долл. На 2026-й МВФ прогнозирует среднегодовой курс и вовсе на уровне 47,5 грн/долл.

"Если мы будем исходить из принципа красивых чисел, а также представлять, что Нацбанк видит монотонное увеличение курса доллара на всем прогнозном периоде, то мне кажутся наиболее вероятными такие оценки на конец следующих лет: 40,5 (это более или менее соответствует консенсус-прогнозу, который собирает сам Нацбанк), а дальше +8% в год и еще +10% в год", – резюмировал Паращий.

Следует учитывать, что это лишь предположения, ведь Нацбанк не комментирует курсовую политику. Тем не менее эксперт ожидает, что регулятор оставит в силе довольно жесткую монетарную политику.

"Другой важный вывод-рекомендация: не бегите покупать доллары. Ибо гривневые финансовые инструменты будут давать вам больший доход. Так, например, если вы сегодня купите доллар, то за следующие три года он будет зарабатывать вам в среднем 8,2% годовых в гривне. Если вы сегодня приобретете трехлетние ОВГЗ, то будете зарабатывать значительно больше (примерно 18,5% годовых)", – резюмировал эксперт.

К слову, по прогнозам банкиров, на следующей неделе (12-18 февраля) курс наличного доллара в Украине ожидается в пределах 37,8-39 грн. При этом на рынке наблюдается некоторая нервозность из-за задержек с поступлением помощи от международных партнеров Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно так называемому индексу Биг Мака, доллар в Украине "должен" стоить около 19,3 грн, а сама гривня недооценена на 48,4%. При этом за год гривня покинула топ-5 самых недооцененных валют в мире и теперь находится на восьмом месте по этому показателю.

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