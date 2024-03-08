Доллар может вырасти в цене: что банки готовят для украинцев уже через несколько дней

Банковский сектор ожидает заметный рос курса наличного доллара в Украине – причем уже на следующей неделе (11-17 марта). По прогнозу, в этот период стоимость американской валюты будет находиться в пределах 38,8-39,9 грн. Вечером же 8 марта банки выставили средний курс на уровне 38,08/38,5 грн (покупка/продажа). Обменники – 38,21/38,51 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что разница между курсами покупки на продаже в банках составит 30-50 коп.

В обменниках же этот показатель будет большим. Ожидается, что он может достигнуть 1 грн.

"В течении 11-17 марта ситуация на валютном рынке в глобальном смысле не претерпевает изменений: колебания курсов будут частыми, однако "не критическими". Рынок "дышит" относительной свободой, что сказывается на курсовых показателях", – констатировал банкир.

Что будет с долларом в марте

В целом же в марте, отметил Лесовой ранее, на рынке будет продолжаться конкуренция за продавцов валюты. В связи с чем, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной – до 10-20 коп.

"В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока неактивированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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