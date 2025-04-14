На фоне пошлин Трампа американский техногигант планирует построить в США инфраструктуру для ИИ: название компании

Американский технологический гигант Nvidia планирует создать в США инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих 4 лет. Стоимость проекта оценивается в около 500 млрд долларов. Этот шаг ставит компанию по производству микросхем для искусственного интеллекта в один ряд с группой других, намеревающихся вернуть производство в США на фоне угрозы высоких пошлин со стороны президента Дональда Трампа. Пока же большинство процессоров компании выпускаются на Тайване.

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О планах по созданию инфраструктуры для ИИ сообщили в самой Nvidia. Там отметили:

Производство чипов NVIDIA Blackwell уже началось на фабриках компании TSMC в штате Аризона.

Заводы по производству суперкомпьютеров строятся в Техасе.

"Массовое производство на обеих площадках должно начаться в течение следующих 12–15 месяцев. ... Впервые в истории движки мировой инфраструктуры ИИ создаются в США", – говорится в сообщении.

При этом в компании утверждают: поскольку цепочка поставок чипов ИИ и суперкомпьютеров "чрезвычайно сложна", открытие производства в США поможет "лучше удовлетворять стремительно растущий спрос на ИИ-чипы и суперкомпьютеры". А кроме того, подчеркивают там:

укрепить цепочку поставок;

повысить устойчивость компании.

Ранее же спикер Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американские технологические гиганты Apple, TSMC, Nvidia и ряд других сосредоточены на перемещении своих производственных баз из Китая в Соединенные Штаты. По ее словам, дело в том, что "Трамп четко дал понять": Америка не может полагаться на Китай в производстве электроники.

"Президент обеспечил триллионы долларов американских инвестиций от крупнейших технологических компаний в мире, включая Apple, TSMC и Nvidia. По указанию президента эти компании пытаются как можно быстрее разместить свое производство в Соединенных Штатах", – сказала Ливитт.

Сам же Трамп ранее решил освободить от пошлин экспорт бытовой электроники в страну. Исключения касаются электроники, обычно не производящейся в США – смартфонов, портативных компьютеров, жестких дисков, компьютерных процессоров и чипов памяти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, общий размер пошлин, установленных США для Китая, уже достиг 145%. Этого уровня они достигли после того, как президент страны Дональд Трамп подписал указ, повышающий пошлины сразу на 41%. Таким образом, пошлины как таковые выросли до 125%; но в дополнение к этому действует 20% сбор, введенный Трампом в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, прилагает недостаточно усилий по прекращению поставок фентанила (синтетического опиоидного анальгетика) в США.

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