Apple и Nvidia срочно переносят свои производства из Китая: в Белом доме объяснили причину

Американские технологические гиганты Apple, TSMC, Nvidia и ряд других сосредоточены на перемещении собственных производственных баз из Китая в Соединенные Штаты. Так происходит потому, что президент США Дональд Трамп якобы отдал указанным американским производителям "указание".

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Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, президент "Трамп четко дал понять", что Америка не может полагаться на Китай в производстве электроники.

Причем представительница Белого дома назвала производство полупроводников, микросхем, смартфонов и ноутбуков "критически важными технологиями".

"Вот почему президент обеспечил триллионы долларов американских инвестиций от крупнейших технологических компаний в мире, включая Apple, TSMC и Nvidia. По указанию президента эти компании пытаются как можно быстрее разместить свое производство в Соединенных Штатах", – цитируют ее слова американские вещатели.

По словам Кэролайн Ливитт, скоро Трамп закажет исследование влияния импорта полупроводников на национальную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп решил освободить от пошлин экспорт бытовой электроники в страну. Исключения касаются смартфонов, портативных компьютеров, жестких дисков, компьютерных процессоров и чипов памяти – электроники, обычно не производящейся в США.

Возможно, что вскоре будет решение и по другой импортной продукции.

"Президент заявил, что автомобили, сталь, фармацевтические препараты, микросхемы и другие специальные материалы будут включены в специальные тарифы для обеспечения справедливого и эффективного применения тарифов", – уточнила спикер Белого дома.

Напомним, что общий размер пошлин, установленных США для Китая, уже достиг 145%. Этого уровня они достигли после того, как президент страны Дональд Трамп подписал указ, повышающий пошлины сразу на 41%.

Таким образом, пошлины как таковые выросли до 125%; но в дополнение к этому действует 20% сбор, введенный Трампом в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, прилагает недостаточно усилий по прекращению поставок фентанила (синтетического опиоидного анальгетика) в США.

Ранее, 9 апреля, Трамп объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. А министр финансов США Скотт Бессент отметил, что " это был план Трампа все это время ".

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