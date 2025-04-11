В Китае резко повысили пошлины для США и назвали тарифную войну Штатов посмешищем – СМИ

Китай существенно повысит пошлины на все американские товары – сразу на 41%, с 84% до 125%. Ожидается, что это произойдет 12 апреля. При этом в Пекине намерены игнорировать дальнейшие возможные новые пошлины со стороны США, поскольку считают своими действиями Штаты выставляют себя на посмешище.

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Об этом сообщает South China Morning Post. Отмечается: соответствующее решение было принято властями страны после того, как президент США Дональд Трамп повысил американские пошлины на китайские товары на тот же 41%.

"Китай в объявил о повышении пошлин на американские товары до 125% с прежнего уровня в 84%, тем самым уравняв их с уровнем, который администрация Трампа объявила накануне. Согласно заявлению Таможенной тарифной комиссии Госсовета КНР, Пекин будет "просто игнорировать" любые последующие повышения пошлин со стороны США, если Вашингтон "продолжит играть в свои пошлинные игры с цифрами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по мнению комиссии, при текущем уровне пошлин американские товары больше не имеют рыночной конкурентоспособности в Китае. А потому, даже если США повысят пошлины до ещё более высоких уровней, "это не будет иметь экономического смысла и в конечном итоге войдёт в историю мировой экономики как посмешище".

Впрочем, отмечается, в комиссии акцентировали: если США продолжат наносить "существенный ущерб интересам Китая", Пекин "решительно примет ответные меры".

"Таможенные меры США являются типичным актом одностороннего запугивания и принуждения, что является серьезным нарушением правил Всемирной торговой организации и серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный экономический порядок. ... Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и отменить все односторонние пошлины", – резюмировали в ведомстве.

В то же время, общий размер пошлин, установленных США для Китая, достиг 145%. Этого уровня они достигли после того, как президент страны Дональд Трамп подписал указ, повышающий пошлины сразу на 41%. Как сообщает CNBC:

таким образом, пошлины как таковые выросли до 125%;

в придачу к этому действует 20%-ный сбор, введенный Трампом в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, прилагает недостаточно усилий по прекращению поставок фентанила (синтетического опиоидного анальгетика) в США.

"Тарифная ставка США на китайский импорт теперь фактически составляет 145%", – говорится в сообщении. При этом подчеркивается: эту цифру подтвердил неназванный чиновник из Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что "это был план Трампа все это время". При этом ранее президент США уверял, что для того чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то "действительно феноменальное".

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