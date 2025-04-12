США освободили от взаимных пошлин смартфоны и компьютеры – Bloomberg

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил освободить от пошлин экспорт бытовой электроники в страну. Исключения относятся к смартфонам, портативным компьютерам, жестким дискам, компьютерным процессорам и чипам памяти.

Видео дня

Эта электроника обычно не производится в США, отмечает Bloomberg. Издание подчеркивает, что это указание Трампа появилось уже после того, как президент США "ввел гигантские 145% тарифы" на продукцию из Китая.

В частности, из тарифного перечня исключили:

ноутбуки, планшеты и смартфоны

все полупроводники, в том числе чипы

солнечные батареи,

плоские телевизионные и компьютерные дисплеи,

флеш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители.

Это касается бытовой электроники. Однако в список исключений попала и не бытовая техника, отмечает издание. Так, в списке фигурируют станки и оборудование, используемые для производства полупроводников.

"Эти инструменты необходимы для строительства заводов по производству микросхем и составляют львиную долю многомиллиардной цены на такие заводы", - утверждает Bloomberg.

Издание несколько раз назвало указанный список освобождений от тарифов "начальным", намекая на то, что он будет расти.

Также издание, ссылаясь на экспертов, предположило, что все вышеперечисленные товары со временем могут быть обложены дополнительными пошлинами, но "новые пошлины, скорее всего, будут намного ниже 145%".

Как сообщал OBOZ.UA, еще вчера общий размер пошлин, установленных США для Китая, достиг 145%. Этого уровня они достигли после того, как президент страны Дональд Трамп подписал указ, повышающий пошлины сразу на 41%.

Таким образом, пошлины как таковые выросли до 125%; но в дополнение к этому действует 20% сбор, введенный Трампом в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, прилагает недостаточно усилий по прекращению поставок фентанила (синтетического опиоидного анальгетика) в США.

Причем ранее, 9 апреля, Трамп объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. А министр финансов США Скотт Бессент отметил, что " это был план Трампа все это время ".

Также президент США отдельно уверял, что для того чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то "действительно феноменальное ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!