Пошлины США против Китая достигли гигантских 145%: Белый дом уточнил цифры

Общие пошлины США в отношении Китая после последнего повышения с 9 апреля составляют 145%, а не 125%. При этом в целом пошлины США для всех стран мира вместе взятых все еще находятся на историческом максимуме даже после объявленной президентом Дональдом Трампом паузы в применении дополнительных ставок.

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Уточненные цифры, касающиеся Китая, предоставил CNBC представитель Белого дома. Так, по его словам, последний указ президента США Дональда Трампа повысил ввозные тарифы для китайских товаров с 84% до 125%, однако еще существует 20%-ный тариф на ввоз фентанила (вид анальгетиков), который Трамп ранее ввел в отношении Китая.

Как отмечает Bloomberg, средняя тарифная ставка США в отношении импорта из других стран по состоянию на 10 апреля составляет 24%. Это все еще исторический максимум, и решение Трампа отсрочить введение еще более высоких пошлин для ряда стран, этого не изменило.

Аналитики также предупреждают, что столь высокие налоги на импорт повышают издержки для американских потребителей и предприятий, а также снижают реальные располагаемые доходы и прибыль. А ответные меры со стороны других стран угрожают ослабить экспорт самих США. Пошлины также имеют тенденцию делать инвестиции более дорогими, говорят экономисты.

"Даже если некоторые пошлины будут снижены, все еще очень вероятно, что общая ставка останется значительно выше, чем когда-либо за последние десятилетия. Даже если 90-дневная отсрочка превратится в более длительный период, мы по-прежнему считаем, что шансы на рецессию в США составляют 50/50", – сказала экономист Pacific Investment Management Тиффани Уайлдинг.

По оценкам PIMCO, каждое повышение средней тарифной ставки на 1 процентный пункт сокращает рост США примерно на 0,1 процентного пункта. Аналогичная сумма добавляется к инфляции. "Хотя эти оценки сильно варьируются, очевидно, что экономика США не видела такого шока с 1920-х и 1930-х годов", – добавила Уайлдинг.

Ранее во Всемирной торговой организации (ВТО) уже предупредили, что торговую войну Китая и США ощутят во всем мире. Введение сверхвысоких пошлин, по расчетам специалистов, может повлечь за собой падение торговли между двумя крупнейшими экономиками мира на 80%.

Это приедет к разделению глобальной экономики на два блока и повлечет за собой падение реального мирового ВВП почти на 7%, считают в ВТО. Учитывая это, всех членов организации призвали "решить проблему путем сотрудничества и диалога".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран – на этот период они будут снижены до 10%. Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что "это был план Трампа все это время". При этом ранее президент США уверял, что для того чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то "действительно феноменальное".

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